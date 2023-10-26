Сборная Израиля выбрала страну для проведения домашних матчей отбора Евро-2024

Нейтральный взгляд. Венгрия симпатизирует России.
Россия не симпатизирует Израилю.
Выбор места для этой страны неадекватен....
Затопчут.
Стало известно место проведения домашних матчей сборной Израиля в отборе Евро-2024.
Израильтяне будут принимать соперников в Венгрии.
В ноябре будет две такие игры – против Румынии и Швейцарии.
- Сборная Израиля не может играть в своей стране из-за обострение военного конфликта.
- Команда занимает 3-е место в группе I с 11 очками после 6 туров.
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