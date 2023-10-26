Сборная Израиля выбрала страну для проведения домашних матчей отбора Евро-2024

Стало известно место проведения домашних матчей сборной Израиля в отборе Евро-2024.

Израильтяне будут принимать соперников в Венгрии.

В ноябре будет две такие игры – против Румынии и Швейцарии.

Сборная Израиля не может играть в своей стране из-за обострение военного конфликта.

Команда занимает 3-е место в группе I с 11 очками после 6 туров.

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