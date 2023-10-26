Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Сборная Израиля выбрала страну для проведения домашних матчей отбора Евро-2024

    Сборная Израиля выбрала страну для проведения домашних матчей отбора Евро-2024

    Стало известно место проведения домашних матчей сборной Израиля в отборе Евро-2024.

    Израильтяне будут принимать соперников в Венгрии.

    В ноябре будет две такие игры – против Румынии и Швейцарии.

    • Сборная Израиля не может играть в своей стране из-за обострение военного конфликта.
    • Команда занимает 3-е место в группе I с 11 очками после 6 туров.

    Ставьте на главные спортивные события с бонусом до 6000₽!

    Новости по теме
    ФИФА утвердила новые даты матчей сборной Израиля 32
    Бензема обвинили в пропаганде ХАМАС 7
    Экс-вратарь сборной Израиля оскорбил на пяти языках Бензема, осудившего бомбардировки Газы 1
    Источник: Sports Rabbi

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2023 22:33
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11829

      alex1951 15 часов назад

      Нейтральный взгляд. Венгрия симпатизирует России.
      Россия не симпатизирует Израилю.
      Выбор места для этой страны неадекватен....
      Затопчут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4960

      Oldtrafford83 19 часов назад

      Тю, я думал в США будут играть, под крылом так сказать)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1062

      JIEGEHDA > Oldtrafford83 16 часов назад

      Они только в своих целях используют их . А матчи проводить их людей привозить . Зачем оно им надо .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4960

      Oldtrafford83 > JIEGEHDA 9 часов назад

      Согласен, не туда свернул))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1062

      JIEGEHDA 26 октября, 23:55

      Венгры тут как тут . Наверно сам Байден набрал . " Попросил" . А что не в Польше? Там и соберутся все отборы общества . Укропы Евреи и тд. Мусор должен был в мусорке

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З > JIEGEHDA 27 октября, 00:11

      А сегодня делегация ХАМАСа в Москве.
      Это не мусор , это террористы.
      Хороших друзей наши правители подбирают, тебе на радость.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1062

      JIEGEHDA > Алексей З 16 часов назад

      Нам не нужны трусы и лизуны Аля Пешки Укропы и Евреи. Ну а ты видно смесь микс .)) Тебе желаю пойти и встать в один ряд со своими " братьями" . Раз Россия такая плохая , не общайся на русском языке и не живи у нас. А так же поменяй имя на "Алекс " . Или Алехандро. Был Леха стал Лепеха

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З > JIEGEHDA 15 часов назад

      Ты себя с Россией не ассоциируй, чести много.
      Россия замечательная страна , которой очень не везёт с вождями.
      У кого у Вас ?
      У стукачей и сексотов, которых за 23 года развелось не меренно?
      Россия - моя Родина , здесь похоронены мои родные и близкие , здесь рождены мои дети и внуки, которые не продадут и не лягут под очередного царя , как вы, пропитерская шваль.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Игорь-Гречушников-vkontak > Алексей З 12 часов назад

      Шваль тут только ты. А еще, ****** и либераст. А ещё 100% под хвост долбишься

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Александр-Доброноженко-go > Игорь-Гречушников-vkontak 11 часов назад

      А ты в глаза,наверное,раз ни @@я не видишь вокруг.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1062

      JIEGEHDA > Алексей З 8 часов назад

      Вождь? А кто вождь по твоему стоящий? Не президенты ли США? Который всех страны своими пешками делают? Не те ли лидеры которые увидев проблемы в какой то стране бомбят и убивают? Ну раз так , то если завтра они же начнут кидать ракетами а ты своих внуков и детей в пакетах хоронить будешь , на кого надеяться будешь? На себя? На евреев? На кого? Путин не лучший, но Россия на своём месте из-за него. Россию боятся . Россия сильна . И США вместо того что бы 1&1 обсуждать ставит палки в колёса. А таких как ты в стране много.не нуждающихся в армии.хотя Укропы так же думали.израиль вон под кепкой США так же думают.но мир уже понял кто и где

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1062

      JIEGEHDA > Александр-Доброноженко-go 8 часов назад

      А что ему видеть? То что во всем мире кроме таких стран как Великобритании Англии и США идут огромные митинги а поддержку Палестины? Против геноцида? Ну да все видят. Израиль стал отбросом общества.гниль. евреи что сказать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З > JIEGEHDA 8 часов назад

      Вас ,стадо путинизма , так учат , что любой разговор переводить на США.
      ХАМАС после своего терракта поехал не в Америку и даже не в Катар или в арабскую страну , они приехали в Москву !!!
      Репутация страны ниже плинтуса.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1062

      JIEGEHDA > Алексей З 8 часов назад

      Хамас отвечает террористам из Израиля. Которых спонсирует Америка ****. А ты шпион за сашаи и щит капитана америки готов жёпу продать. Хотя куда продать , она же у тебя и так порвана. Еврейско Американская шл.шка. иди глотай шоколадку мюзи от Байдена и запивай золотым дождем от Зеленского настоящего ЗАСЛУЖЕННОГО КОМИКА )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З > JIEGEHDA 6 часов назад

      Такие познание в разврате, походу опыт большой?
      Кукарекай дальше , Петушок !!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1062

      JIEGEHDA > Алексей З 4 часа назад

      Опыта вагон . Таких как ты Я вижу издалека . На словах львы , а на деле шакалы . Хотя не хочется обижаться шакалов . Гиены

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6348

      Питерский князь 26 октября, 23:16

      Пускай Пакестан примет сборную Израиля и себя дома.
      :)))

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+