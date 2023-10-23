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    • Игрок сборной Литвы пообещал компенсировать штрафы за оскорбления Путина

    Игрок сборной Литвы пообещал компенсировать штрафы за оскорбления Путина

    Защитник словенской «Олимпии» Юстас Ласицкас отреагировал на решение УЕФА оштрафовать Литовскую федерацию футбола.

    • Литовцев оштрафовали за оскорбительные выкрики фанатов в адрес Владимира Путина.
    • Сумма взыскания – 10 тысяч евро.

    Ласицкас призвал не отказываться от оскорблений российского президента и пообещал компенсировать штрафы.

    «Продолжайте скандировать, мы оплатим штрафы своими премиальными, если придется», – написал футболист в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.10.2023 20:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4960

      Oldtrafford83 24 октября, 08:10

      Кретин полоумный, такой же как и админ, можете блочить!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      bratskij 24 октября, 08:06

      Какого хрена мы этих фашиков в советское время не добили? Куда смотрели или эти заднеприводные шифровались хорошо от страха, что мы не узрели их гнилые черные душонки. Эх вернуть назад время, да закатать в асфальт эти села прибалтийские. Сам бы за рычаги встал.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11829

      alex1951 23 октября, 23:35

      Это теперь вот так!
      А теперь все изменилось....
      Теперь все бывшие республики ,как волки ...сожрать друг друга...
      А главное футбол сюда вперли...идиоты!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4042

      acor94 23 октября, 22:26

      А если штраф миллион будет, интересно посмотреть)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8751

      Степашкин Вова 23 октября, 22:03

      А админам в кайф по ходу новости про таких идиотов выкладывать((

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Myasko 23 октября, 22:00

      Клоун

      3
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      Рейтинг: +9171

      GoLenaStop 23 октября, 21:32

      дебилы,Плять....
      подонки, Однозначно!

      6
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      Рейтинг: +783

      Октавиус 23 октября, 21:09

      их борьба))) такие клоуны, можно еще Россия с маленькой буквы написать - так сказать добить из тяжёлого вооружения)

      14
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