Игрок сборной Литвы пообещал компенсировать штрафы за оскорбления Путина

Защитник словенской «Олимпии» Юстас Ласицкас отреагировал на решение УЕФА оштрафовать Литовскую федерацию футбола.

Литовцев оштрафовали за оскорбительные выкрики фанатов в адрес Владимира Путина.

Сумма взыскания – 10 тысяч евро.

Ласицкас призвал не отказываться от оскорблений российского президента и пообещал компенсировать штрафы.

«Продолжайте скандировать, мы оплатим штрафы своими премиальными, если придется», – написал футболист в соцсетях.