Игрок сборной Литвы пообещал компенсировать штрафы за оскорбления Путина

Кретин полоумный, такой же как и админ, можете блочить!!!
Защитник словенской «Олимпии» Юстас Ласицкас отреагировал на решение УЕФА оштрафовать Литовскую федерацию футбола.
- Литовцев оштрафовали за оскорбительные выкрики фанатов в адрес Владимира Путина.
- Сумма взыскания – 10 тысяч евро.
Ласицкас призвал не отказываться от оскорблений российского президента и пообещал компенсировать штрафы.
«Продолжайте скандировать, мы оплатим штрафы своими премиальными, если придется», – написал футболист в соцсетях.