«Барселона» сыграет с «Реалом» в форме с логотипом группы Rolling Stones

«Барселона» проведет матч 11-го тура чемпионата Испании с «Реалом» в форме, посвященной британской рок-группе Rolling Stones. На эту игру команда сменит на форме эмблему официального спонсора на логотип группы.

20 октября Rolling Stones выпустит альбом Hackney Diamonds, который будет первым для коллектива за 18 лет.