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    • Вице-президент УЕФА может покинуть должность из-за поддержки России

    Вице-президент УЕФА может покинуть должность из-за поддержки России

    Шведская футбольная ассоциация может отстранить Карл-Эрика Нильссона от должности вице-президента УЕФА из-за поддержки решения о допуске российских команд среди игроков до 17 лет к международным соревнованиям, информирует Expressen.

    Согласно полученным данным, устав УЕФА предполагает, что Нильссона могут отстранить от должности по требованию Шведской футбольной ассоциации. У ассоциации нет доверия к шведскому функционеру, поскольку он был первым, кто поднял вопрос о частичном восстановлении прав Российского футбольного союза.

    • УЕФА объявил о возвращении сборной России (до 17 лет) 26 сентября, а позже отменил свое решение.
    • Против допуска российских команд выступил ряд стран, в том числе Украина, Англия, Польша, Латвия, Литва, Швеция и Дания.

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    Источник: Expressen

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    Сегодня, 15:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Борис-Алдеев-vkontakte 40 минут назад

      Я считаю, что пора заканчивать верить всяким телегам и пабликам с прогнозами на спорт. Один развод. Есть старый 10-тилетний сервис. Найдите его в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Гарантии, отчеты. МАТЧ ТВ о них сюжет показывал.

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      Рейтинг: +1456

      k611 1 час назад

      Понятно. Всякая поддержка России будет наказана. Вот тебе и демократия...

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