Вице-президент УЕФА может покинуть должность из-за поддержки России

Шведская футбольная ассоциация может отстранить Карл-Эрика Нильссона от должности вице-президента УЕФА из-за поддержки решения о допуске российских команд среди игроков до 17 лет к международным соревнованиям, информирует Expressen.

Согласно полученным данным, устав УЕФА предполагает, что Нильссона могут отстранить от должности по требованию Шведской футбольной ассоциации. У ассоциации нет доверия к шведскому функционеру, поскольку он был первым, кто поднял вопрос о частичном восстановлении прав Российского футбольного союза.