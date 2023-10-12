Вице-президент УЕФА может покинуть должность из-за поддержки России

Я считаю, что пора заканчивать верить всяким телегам и пабликам с прогнозами на спорт. Один развод. Есть старый 10-тилетний сервис. Найдите его в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Гарантии, отчеты. МАТЧ ТВ о них сюжет показывал.
Шведская футбольная ассоциация может отстранить Карл-Эрика Нильссона от должности вице-президента УЕФА из-за поддержки решения о допуске российских команд среди игроков до 17 лет к международным соревнованиям, информирует Expressen.
Согласно полученным данным, устав УЕФА предполагает, что Нильссона могут отстранить от должности по требованию Шведской футбольной ассоциации. У ассоциации нет доверия к шведскому функционеру, поскольку он был первым, кто поднял вопрос о частичном восстановлении прав Российского футбольного союза.
- УЕФА объявил о возвращении сборной России (до 17 лет) 26 сентября, а позже отменил свое решение.
- Против допуска российских команд выступил ряд стран, в том числе Украина, Англия, Польша, Латвия, Литва, Швеция и Дания.