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    • Карпин прокомментировал решение УЕФА об отмене допуска сборной России до международных турниров

    Карпин прокомментировал решение УЕФА об отмене допуска сборной России до международных турниров

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение УЕФА отменить допуск юношеских российских команд (до 17 лет) до международных турниров.

    «Не ожидал, что нас допустят. Не ожидал, что отменят. То, что отменили, стало еще большей неожиданностью», – заявил Карпин.

    • УЕФА объявил о возвращении сборной России (до 17 лет) 26 сентября.
    • Против допуска российских команд выступил ряд стран, в том числе Украина, Англия, Польша, Латвия, Литва, Швеция и Дания.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:12
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5912

      neim 2 часа назад

      Какие могут быть гарантии, когда твоя команда не может совладать даже с таджиками и узбеками ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20261

      NewLife 3 часа назад

      Не ожидал, но ожидал, но все таки это неожиданность)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5263

      Spirit_78 3 часа назад

      Какая неожиданность, чиновникам из РФС опять поводили по губам)) Надо наверное ещё больше денег отправлять в УЕФА и не забывать каяться.

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