Карпин прокомментировал решение УЕФА об отмене допуска сборной России до международных турниров

Какие могут быть гарантии, когда твоя команда не может совладать даже с таджиками и узбеками ?
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение УЕФА отменить допуск юношеских российских команд (до 17 лет) до международных турниров.
«Не ожидал, что нас допустят. Не ожидал, что отменят. То, что отменили, стало еще большей неожиданностью», – заявил Карпин.
- УЕФА объявил о возвращении сборной России (до 17 лет) 26 сентября.
- Против допуска российских команд выступил ряд стран, в том числе Украина, Англия, Польша, Латвия, Литва, Швеция и Дания.
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