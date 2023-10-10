Карпин прокомментировал решение УЕФА об отмене допуска сборной России до международных турниров

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение УЕФА отменить допуск юношеских российских команд (до 17 лет) до международных турниров.

«Не ожидал, что нас допустят. Не ожидал, что отменят. То, что отменили, стало еще большей неожиданностью», – заявил Карпин.