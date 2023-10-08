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  • Агент ответил, мобилизуют ли динамовца Дасу в израильскую армию

Агент ответил, мобилизуют ли динамовца Дасу в израильскую армию

8 октября 2023, 18:33
2

Боаз Горен, агент защитника «Динамо» Эли Дасы, заверил, что израильтянину не грозит мобилизация.

«Эли не может быть призван в армию, нет. С семьей Эли все в порядке, они в безопасности. Мы благодарны за беспокойство, это греет наши сердца. Это исход, которого мы не могли предвидеть, и транслируемые сцены очень тяжело перенести», – сказал Горен.

  • Израиль атаковало исламистское движение «Хамас».
  • Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху констатировал начало войны.
  • Матчи чемпионата Израиля перенесены.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Даса Эли
Комментарии (2)
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АКС-74У
1696781395
Непонятно, почему Даса не может быть призван в армию?
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