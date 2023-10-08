Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Агент ответил, мобилизуют ли динамовца Дасу в израильскую армию

    Агент ответил, мобилизуют ли динамовца Дасу в израильскую армию

    Боаз Горен, агент защитника «Динамо» Эли Дасы, заверил, что израильтянину не грозит мобилизация.

    «Эли не может быть призван в армию, нет. С семьей Эли все в порядке, они в безопасности. Мы благодарны за беспокойство, это греет наши сердца. Это исход, которого мы не могли предвидеть, и транслируемые сцены очень тяжело перенести», – сказал Горен.

    • Израиль атаковало исламистское движение «Хамас».
    • Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху констатировал начало войны.
    • Матчи чемпионата Израиля перенесены.

    Новости по теме
    В РФС прокомментировали поломку VAR в матче «Динамо» – «Факел»
    РПЛ. «Динамо» сыграло дома вничью с «Факелом» (0:0), у москвичей 1 победа в 6 матчах 10
    Представитель динамовца Макарова прокомментировал новость об отстранении игрока 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:33
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +916

      АКМ-74У 17 минут назад

      Непонятно, почему Даса не может быть призван в армию?

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+