Агент ответил, мобилизуют ли динамовца Дасу в израильскую армию

Боаз Горен, агент защитника «Динамо» Эли Дасы, заверил, что израильтянину не грозит мобилизация.

«Эли не может быть призван в армию, нет. С семьей Эли все в порядке, они в безопасности. Мы благодарны за беспокойство, это греет наши сердца. Это исход, которого мы не могли предвидеть, и транслируемые сцены очень тяжело перенести», – сказал Горен.