Стали известны детали календаря ЧМ-2030

ФИФА подготовила проект календаря ЧМ-2030.

О проведении турнира в 6 странах ФИФА объявила на этой неделе.

ЧМ-2030 примут Аргентина, Парагвай, Уругвай, Испания, Португалия, Марокко.

В первых 3 странах пройдут по одному матчу.

Старт турнира намечен на 8 июня. 8-9 июня пройдут три матча в Южной Америке – в Аргентине, Уругвае и Парагвае. Там состоится церемония празднования столетия турнира.

Затем ЧМ-2030 переезжает в Испанию, Марокко и Португалию. 13-14 июня состоятся официальная церемония открытия чемпионата и матчи-открытия.

Финал планируется на 21 июля, то есть турнир продлится 44 дня.