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    • Быстров дал совет Миранчуку: у игрока «Аталанты» есть два варианта

    Быстров дал совет Миранчуку: у игрока «Аталанты» есть два варианта

    Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    «Хочется, чтобы Леша играл больше матчей и выходил с первых минут, но, видимо, не удастся это сделать в «Аталанте». Что делать дальше? Либо уходить в аренду, либо возвращаться в Россию в топ‑клуб, где он может помочь своей игрой и быть лидером.

    В прошлом сезоне он был в «Торино», где не стал лидером, и никто его не захотел оставлять. Финансовый вопрос? Они же потянули его запросы на один сезон. И если бы были заинтересованы оставить его дальше в аренде, но, видимо, решили по‑другому», – сказал Быстров.

    • Миранчук оказался в «Аталанте» осенью 2020 года.
    • Прошлый сезон он провел в аренде в «Торино»: 31 матч, 4 гола, 6 ассистов.
    • Сообщалось об интересе к 27-летнему россиянину со стороны турецких клубов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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