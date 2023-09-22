Быстров дал совет Миранчуку: у игрока «Аталанты» есть два варианта

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Хочется, чтобы Леша играл больше матчей и выходил с первых минут, но, видимо, не удастся это сделать в «Аталанте». Что делать дальше? Либо уходить в аренду, либо возвращаться в Россию в топ‑клуб, где он может помочь своей игрой и быть лидером.
В прошлом сезоне он был в «Торино», где не стал лидером, и никто его не захотел оставлять. Финансовый вопрос? Они же потянули его запросы на один сезон. И если бы были заинтересованы оставить его дальше в аренде, но, видимо, решили по‑другому», – сказал Быстров.
- Миранчук оказался в «Аталанте» осенью 2020 года.
- Прошлый сезон он провел в аренде в «Торино»: 31 матч, 4 гола, 6 ассистов.
- Сообщалось об интересе к 27-летнему россиянину со стороны турецких клубов.
Источник: «Матч ТВ»