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    • «Бавария» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч 1 тура Лиги чемпионов, 20 сентября

    «Бавария» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч 1 тура Лиги чемпионов, 20 сентября

    В среду, 20 сентября, «Бавария» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

    «Бавария»

    Мюнхенцы в своем национальном первенстве делят первое место с леверкузенским «Байером». У обеих команд по 10 очков, набранных в четырех сыгранных матчах. Форма команды Тухеля тоже на высоте – в последних пяти матчах были одержаны три победы, правда в одной встрече команда сыграла вничью, а в одной и вовсе потерпела поражение.

    «Манчестер Юнайтед»

    Манкунианцы же пока не могут прийти к своей оптимальной форме. Команда в чемпионате страны идет только на 13 месте в турнирной таблице, имея в своем активе шесть очков после пяти сыгранных матчей. Что же касается формы, то в последних пяти играх команда Эрика тен Хаага одержала только две победы, и потерпела три поражения.

    Факты

    Команды 13 раз встречались в своей истории. Пять побед на счету «Баварии», две – в активе манкунианцев.

    Наш прогноз на игру

    «Бавария» пребывает в лучшей физической и игровой кондиции. Будет странно, если мюнхенцы не возьмут три очка в игре с таким «Манчестером Юнайтед». Наш прогноз – победа «Баварии» (1.52).

    Источник: Бомбардир

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