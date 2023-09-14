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    • Хоккейный тренер Назаров упрекнул футболистов за слабохарактерность

    Хоккейный тренер Назаров упрекнул футболистов за слабохарактерность

    Андрей Назаров, бывший хоккеист и тренер, сравнил свой вид спорта с футболом.

    «Хоккей – это не унылый футбол, где счет 0:0 встречается часто и является нормой. В таких случаях однозначно не помешала бы хорошая мужская драка. Если игра не идет и что-то не получается, то обязательно нужно взбодрить ребят, дать им выпустить пар, плюс это хорошая возможность перевернуть ход встречи.

    Это в футболе если одного человека коснешься пальцем, то он сразу падает и начинает валяться, а в хоккей играют настоящие мужики, здесь все другое. Драка для них – в порядке вещей», – сказал Назаров.

    • Назаров без работы с прошлого года, когда покинул «Сочи».
    • Он тренирует с 2007 года.
    • В 1993-2005 годах Назаров играл в НХЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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