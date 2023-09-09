Гризманн – о том, кто получит «Золотой мяч» – Месси или Холанд: «Вообще-то я тоже номинирован»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн оригинально ответил на вопрос про обладателя «Золотого мяча»-2023.

– Месси или Холанд?

– Я должен получить «Золотой мяч». Вообще-то я тоже номинирован. Вы забыли?

Если не я, то Месси или Мбаппе. Холанд провел отличный сезон, но это год чемпионата мира, понимаете?

«Золотой мяч» вручат 30 октября.

Месси может взять эту награду в 8-й раз.

Аргентинец в декабре впервые в карьере стал чемпионом мира.

Мбаппе также играл в финале ЧМ-2022 и сделал хет-трик.

Холанд в прошлом сезоне забил 52 гола и сделал 9 ассистов в 53 матчах, выиграв требл с «Манчестер Сити».

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