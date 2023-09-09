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    • Гризманн – о том, кто получит «Золотой мяч» – Месси или Холанд: «Вообще-то я тоже номинирован»

    Гризманн – о том, кто получит «Золотой мяч» – Месси или Холанд: «Вообще-то я тоже номинирован»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн оригинально ответил на вопрос про обладателя «Золотого мяча»-2023.

    – Месси или Холанд?

    – Я должен получить «Золотой мяч». Вообще-то я тоже номинирован. Вы забыли?

    Если не я, то Месси или Мбаппе. Холанд провел отличный сезон, но это год чемпионата мира, понимаете?

    • «Золотой мяч» вручат 30 октября.
    • Месси может взять эту награду в 8-й раз.
    • Аргентинец в декабре впервые в карьере стал чемпионом мира.
    • Мбаппе также играл в финале ЧМ-2022 и сделал хет-трик.
    • Холанд в прошлом сезоне забил 52 гола и сделал 9 ассистов в 53 матчах, выиграв требл с «Манчестер Сити».

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    Источник: Barca Universal

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    Сегодня, 15:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +62

      ramblernasheveverything 3 часа назад

      Классный ответ.)))

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    • ...
      Рейтинг: +1752

      Спартач80 3 часа назад

      Лебединая песня Месси будет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +62

      ramblernasheveverything > Спартач80 3 часа назад

      Ты не ответил...Когда на фронт, ты посылающий туда редакторов Бомбы ?

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      Рейтинг: +1752

      Спартач80 > ramblernasheveverything 3 часа назад

      А я что-то вдруг задолжал укропской мрази?....

      0
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      Рейтинг: +62

      ramblernasheveverything > Спартач80 3 часа назад

      Ты задолжал всей Z .Ты ярый Zтурбопатриот. Всю дорогу на словах Zхерой...Пора делом доказать...Или очко жим жим ? )))

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      Рейтинг: +21724

      Cleaner 3 часа назад

      Номинировать и Дельфина можно(РЖУНИМОГУ). По мне так Холанд или Месси заслуживают. Я за Холанда, у него великолепный сезон.

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      Рейтинг: +1123

      SpartakMoskwa 4 часа назад

      Месси конечно, кто ж еще то

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