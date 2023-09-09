Гризманн – о том, кто получит «Золотой мяч» – Месси или Холанд: «Вообще-то я тоже номинирован»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн оригинально ответил на вопрос про обладателя «Золотого мяча»-2023.

– Месси или Холанд?

– Я должен получить «Золотой мяч». Вообще-то я тоже номинирован. Вы забыли?

Если не я, то Месси или Мбаппе. Холанд провел отличный сезон, но это год чемпионата мира, понимаете?