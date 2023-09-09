Гризманн – о том, кто получит «Золотой мяч» – Месси или Холанд: «Вообще-то я тоже номинирован»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн оригинально ответил на вопрос про обладателя «Золотого мяча»-2023.
– Месси или Холанд?
– Я должен получить «Золотой мяч». Вообще-то я тоже номинирован. Вы забыли?
Если не я, то Месси или Мбаппе. Холанд провел отличный сезон, но это год чемпионата мира, понимаете?
- «Золотой мяч» вручат 30 октября.
- Месси может взять эту награду в 8-й раз.
- Аргентинец в декабре впервые в карьере стал чемпионом мира.
- Мбаппе также играл в финале ЧМ-2022 и сделал хет-трик.
- Холанд в прошлом сезоне забил 52 гола и сделал 9 ассистов в 53 матчах, выиграв требл с «Манчестер Сити».
Медведев vs. Джокович: Ставьте на финал US Open с бонусом до 17000₽!
Источник: Barca Universal