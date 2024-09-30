Реакция Дешама на уход Гризманна из сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал решение Антуана Гризманна завершить карьеру в национальной команде.

«Принятие такого решения требует смелости, ясности и честности. Это делает честь Антуану, который так хорошо представлял сборную.

Часто говорили, что Гризманн был моим любимчиком. Мы действительно установили очень прочные отношения, которые останутся неизменными.

От всего сердца благодарю тебя за все, мой Гризу», – сказал Дешам.