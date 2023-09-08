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    ФИФА подвела итоги рекордного трансферного окна

    ФИФА опубликовала обзор международных трансферов за период с 1 июня по 1 сентября 2023 года.

    В Международной федерации футбола констатировали, что за прошедшее лето на сделки была потрачена рекордная сумма – 7,36 миллиарда долларов.

    Это на 47,2% больше, чем летом 2022 года, и на 26,8% больше, чем в рекордное летнее окно 2019 года.

    Лидирует по тратам английская Премьер-лига с показателем 1,98 млрд долларов.

    Лига Саудовской Аравии стала второй по расходам (875,4 млн долларов), опередив чемпионаты Франции (859,7 млн долларов), Германии (762,4 млн долларов), Италии (711,0 млн долларов) и Испании (405,6 млн долларов).

    По доходам от трансферов первое место заняла немецкая Бундеслига. Было заработано 1,11 млрд долларов, что также является новым рекордом.

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    Источник: сайт ФИФА

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    08.09.2023 18:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5908

      Питерский князь 12 часов назад

      Ждем следующего окно. АПЛ доного для саудитов.
      Пока англосакский футбол.
      Не думал, что АПЛ умрет захлебнувшись деньгами от саудитов.
      :))))

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      Рейтинг: +1746

      Спартач80 12 часов назад

      Враньё! По трансферам лидирует Украина! Там прям на улицах набирают, затраты намного выше АПЛ...

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      Рейтинг: +5139

      Spirit_78 > Спартач80 12 часов назад

      Но с другой стороны, там "свободных агентов" берут и непосредственно за "трансферы" никому не платят))

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