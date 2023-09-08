ФИФА подвела итоги рекордного трансферного окна

ФИФА опубликовала обзор международных трансферов за период с 1 июня по 1 сентября 2023 года.

В Международной федерации футбола констатировали, что за прошедшее лето на сделки была потрачена рекордная сумма – 7,36 миллиарда долларов.

Это на 47,2% больше, чем летом 2022 года, и на 26,8% больше, чем в рекордное летнее окно 2019 года.

Лидирует по тратам английская Премьер-лига с показателем 1,98 млрд долларов.

Лига Саудовской Аравии стала второй по расходам (875,4 млн долларов), опередив чемпионаты Франции (859,7 млн долларов), Германии (762,4 млн долларов), Италии (711,0 млн долларов) и Испании (405,6 млн долларов).

По доходам от трансферов первое место заняла немецкая Бундеслига. Было заработано 1,11 млрд долларов, что также является новым рекордом.