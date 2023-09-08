Теперь в «Конкурсе прогнозов» появилась статистика о ставках пользователей – объясняем, как она работает

Привет. Это «Бомбардир».

Мы сделали для всех пользователей, играющих в «Конкурс прогнозов», возможность просмотреть общую статистику по ставкам в конкретном туре. Она показывает различные параметры – процент по ставкам на конкретное событие, конкретный коэффициент. Расположена она под каждым туром и доступна каждому.

Выглядит это так:

Кстати, если вы все еще не играете в «Конкурс прогнозов», приглашаем вас исправить эту ошибку! Удачи!