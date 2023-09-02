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    • Морган: «Челси» надо потратить еще миллиард на 30 игроков, которые не знают, что делать»

    Морган: «Челси» надо потратить еще миллиард на 30 игроков, которые не знают, что делать»

    Журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган потроллил «Челси» после поражения команды в четвертом туре АПЛ от «Ноттингем Форест» (0:1).

    «Болельщики «Челси», без паники. Вам надо потратить еще миллиард на 30 футболистов, которые бегают как безголовые курицы и не знают, что делать», – написал Морган, известный по интервью с Криштиану Роналду.

    • У «Челси» в последних 18 официальных встречах 2 победы.
    • Команда идет в АПЛ 11-й.
    • «Челси» летом потратил на трансферы 464 миллиона евро – больше всех в мире.

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    Источник: твиттер Пирса Моргана

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    02.09.2023 21:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2014

      Artemka444 3 сентября, 07:56

      Этот Челси просто ужас, так развалить команду это пипец
      И псж такие же!!!

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