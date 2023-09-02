Морган: «Челси» надо потратить еще миллиард на 30 игроков, которые не знают, что делать»

Журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган потроллил «Челси» после поражения команды в четвертом туре АПЛ от «Ноттингем Форест» (0:1).

«Болельщики «Челси», без паники. Вам надо потратить еще миллиард на 30 футболистов, которые бегают как безголовые курицы и не знают, что делать», – написал Морган, известный по интервью с Криштиану Роналду.