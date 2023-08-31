36-летний Бонуччи близок к переходу в клуб из Бундеслиги

Защитник ЛеонЛеонардоуччи близок к переходу из «Ювентуса» в «Унион».

Немецкий клуб подпишет контракт с 36-летним итальянцем до июня 2024 года. Соглашение может быть продлено на сезон.

Бонуччи должен отправиться в Берлин 31 августа.