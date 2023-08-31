36-летний Бонуччи близок к переходу в клуб из Бундеслиги

Защитник ЛеонЛеонардоуччи близок к переходу из «Ювентуса» в «Унион».
Немецкий клуб подпишет контракт с 36-летним итальянцем до июня 2024 года. Соглашение может быть продлено на сезон.
Бонуччи должен отправиться в Берлин 31 августа.
- В «Ювентусе» на Бонуччи не рассчитывают, в связи с чем в июле исключили его из состава.
- Защитник в прошлом сезоне провел за «Ювентус» 26 матчей и забил 2 гола.
- Он собирался завершить карьеру в 2024 году.
- «Унион» сыграет в ЛЧ в этом сезоне.
Источник: твиттер Фабрицио Романо