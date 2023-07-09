«Ювентус» не рассчитывает на Бонуччи – он провел в клубе 12 лет

«Ювентус» не планирует оставлять на следующий сезон 36-летнего защитника Лeoнардo Бонуччи. На него не рассчитывают.

Бонуччи получает 12 миллионов евро «грязными», туринцы считают эту сумму завышенной и хотят освободить ведомость. До Леoнардo уже донесли, что он не имеет статуса неприкасаемого.

Игрок может оказаться в «Сампдории» из Серии В.