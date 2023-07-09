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    • «Ювентус» не рассчитывает на Бонуччи – он провел в клубе 12 лет

    «Ювентус» не рассчитывает на Бонуччи – он провел в клубе 12 лет

    «Ювентус» не планирует оставлять на следующий сезон 36-летнего защитника Лeoнардo Бонуччи. На него не рассчитывают.

    Бонуччи получает 12 миллионов евро «грязными», туринцы считают эту сумму завышенной и хотят освободить ведомость. До Леoнардo уже донесли, что он не имеет статуса неприкасаемого.

    Игрок может оказаться в «Сампдории» из Серии В.

    • В минувшем сезоне Серии А Бонуччи провел 16 игр и забил гол.
    • Леонардo планирует через год завершить карьеру.
    • Игрок в Турине с 2010 года (с перерывом на 2017-2018 годы, когда он был в «Милане»).

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    Источник: Corriere della Sera

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    Сегодня, 20:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1381

      САНЁК17 40 минут назад

      Давно пора, единственный бестолочь Ювентуса

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      Ответить
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      Рейтинг: +5509

      Питерский князь 1 час назад

      Боннучи еще жив?
      Ему пора в дом пристарелых.
      :)))

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