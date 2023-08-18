Мудрик сравнил себя с Винисиусом и Бензема и призвал не критиковать

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик призвал болельщиков не критиковать его игру.
«Я просто приехал в новую команду, новый тренер, попал вообще в другую вселенную. Люди, приезжающие в АПЛ, понимают, о чeм говорю. Это вообще другой уровень футбола.
А что было у Винисиуса, когда он пришeл в «Реал»? А что было с Бензема в первые его сезоны? Надо подождать», – сказал Мудрик в интервью ютуб-каналу «Бомбардир».
- Мудрик куплен в январе у «Шахтера» за 70 миллионов евро (без учета бонусов).
- В 16 матчах в АПЛ у украинца 2 ассиста.
- Его контракт рассчитан до 2031 года.
Источник: «Чемпионат»