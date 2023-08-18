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    • Мудрик сравнил себя с Винисиусом и Бензема и призвал не критиковать

    Мудрик сравнил себя с Винисиусом и Бензема и призвал не критиковать

    Нападающий «Челси» Михаил Мудрик призвал болельщиков не критиковать его игру.

    «Я просто приехал в новую команду, новый тренер, попал вообще в другую вселенную. Люди, приезжающие в АПЛ, понимают, о чeм говорю. Это вообще другой уровень футбола.

    А что было у Винисиуса, когда он пришeл в «Реал»? А что было с Бензема в первые его сезоны? Надо подождать», – сказал Мудрик в интервью ютуб-каналу «Бомбардир».

    • Мудрик куплен в январе у «Шахтера» за 70 миллионов евро (без учета бонусов).
    • В 16 матчах в АПЛ у украинца 2 ассиста.
    • Его контракт рассчитан до 2031 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1973

      Artemka444 2 часа назад

      Нашёл с кем себя сравнить!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      Asmo13 2 часа назад

      "Р" из фамилии убрать - и все сказано

      0
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