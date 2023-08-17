Мбаппе рассказал своему окружению, когда перейдет в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе окончательно определился со своим будущим.

24-летний футболист рассказал о своих планах ближайшему окружению.

Француз намерен остаться в «ПСЖ» этим летом, а в 2024 году он видит себя только в «Реале».

В конце прошлой недели парижане вернули Мбаппе в основной состав.

Форвард пропустил почти всю предсезонную подготовку из-за отказа продлевать контракт, истекающий в 2024 году.

Если Килиан согласится заключить новое соглашение с «ПСЖ», то «Реал» больше не будет вести с ним переговоры.

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