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    Мбаппе рассказал своему окружению, когда перейдет в «Реал»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе окончательно определился со своим будущим.

    24-летний футболист рассказал о своих планах ближайшему окружению.

    Француз намерен остаться в «ПСЖ» этим летом, а в 2024 году он видит себя только в «Реале».

    • В конце прошлой недели парижане вернули Мбаппе в основной состав.
    • Форвард пропустил почти всю предсезонную подготовку из-за отказа продлевать контракт, истекающий в 2024 году.
    • Если Килиан согласится заключить новое соглашение с «ПСЖ», то «Реал» больше не будет вести с ним переговоры.

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    Источник: El Chiringuito TV

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