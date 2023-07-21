Польшу и Финляндию лишили турниров по борьбе из-за отказа выдавать визы россиянам

Почему этот в прошлом футбольный портал решил добавить к футболу борьбу? Почему не хоккей?
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что Польша и Финляндия лишены права проведения турниров из-за дискриминации в отношении россиян.
Речь идет о молодежных чемпионатах мира по борьбе.
«Польшу и Финляндию лишили права проведения соревнований из‑за отказа в выдаче виз. Это не связано с политикой. В обсуждении вопроса ни разу не прозвучала Россия или Белоруссия. Страна, которая взяла на себя обязательства, их не выполнила. По уставу и договору из‑за невыполнения обязательств принимается определенное решение. Нет никакого подтекста, тем более политического», – сказал Мамиашвили.
- В большинстве видов спорта россияне отстранены от международных турниров.
- В борьбе участие россиян допустимо.
- Олимпиада-2024 состоится через год в Париже.