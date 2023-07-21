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    • Польшу и Финляндию лишили турниров по борьбе из-за отказа выдавать визы россиянам

    Польшу и Финляндию лишили турниров по борьбе из-за отказа выдавать визы россиянам

    Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что Польша и Финляндия лишены права проведения турниров из-за дискриминации в отношении россиян.

    Речь идет о молодежных чемпионатах мира по борьбе.

    «Польшу и Финляндию лишили права проведения соревнований из‑за отказа в выдаче виз. Это не связано с политикой. В обсуждении вопроса ни разу не прозвучала Россия или Белоруссия. Страна, которая взяла на себя обязательства, их не выполнила. По уставу и договору из‑за невыполнения обязательств принимается определенное решение. Нет никакого подтекста, тем более политического», – сказал Мамиашвили.

    • В большинстве видов спорта россияне отстранены от международных турниров.
    • В борьбе участие россиян допустимо.
    • Олимпиада-2024 состоится через год в Париже.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12837

      Вомбат 26 минут назад

      Почему этот в прошлом футбольный портал решил добавить к футболу борьбу? Почему не хоккей?

      0
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      Рейтинг: +1006

      k611 27 минут назад

      Чудеса какие-то. Неужели честный спорт...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +357

      Айболид 38 минут назад

      Как говорится "ржунимагу" .

      0
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      Рейтинг: +15059

      R_a_i_n 41 минуту назад

      Удивительно прям...

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