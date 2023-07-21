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    Стартовал второй сезон Onlyfacts с Марией Орзул

    Павлюченко угадывает факты про Модрича, Акинфеева и Аршавина в шоу Onlyfacts.

    OnlyFacts – шоу, в котором амбассадор БК «Лига Ставок» Мария Орзул выясняет, насколько хорошо блогеры, спортсмены и медийные личности знают факты о футболистах.

    Гостем выпуска стал один из самых узнаваемых футболистов в нашей стране, экс-игрок сборной России – Роман Павлюченко!

    Роман угадывал факты об игроках, с которыми он когда-то выступал в одной команде: Бейле, Уокере, Кержакове, Модриче, Титове, Адебайоре, Сычеве и Крауче.

    В выпуске вы узнаете, в каком сериале играл Аршавин, кто назвал Павлюченко фантастическим игроком и как Жирков помог Роману по телефону.

    Первый выпуск доступен по ссылке.

    Источник: «Бомбардир»

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