Ахметов назвал клуб РПЛ, в который он никогда не перейдет

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов исключил свой трансфер в «Спартак».

– После ЦСКА тебя отправляли во многие клубы РПЛ. Есть тот, в который никогда не пошел бы?

– На данный момент – «Спартак». Я ведь целых четыре года играл в ЦСКА. Но никогда не говори никогда, никто не знает, что будет завтра.

– Прошлым летом у тебя закончился контракт с ЦСКА, и ты почти сразу приехал на сборы «Краснодара». Потом вдруг уехал, но через неделю все-таки подписался с «Краснодаром». Что это было?

– Изначально я приехал подписывать контракт на определенных условиях. Не договорились, поэтому я уехал. В это время поступило предложение от «Ахмата», но в итоге получилось прийти к согласию с «Краснодаром».

– А из Европы к тебе интерес был когда-нибудь?

– Когда с ЦСКА мы обыгрывали «Реал» в Лиге чемпионов, были разговоры про «Рому». Но до чего-то серьезного не дошло.