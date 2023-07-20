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    Ахметов назвал клуб РПЛ, в который он никогда не перейдет

    Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов исключил свой трансфер в «Спартак».

    – После ЦСКА тебя отправляли во многие клубы РПЛ. Есть тот, в который никогда не пошел бы?

    – На данный момент – «Спартак». Я ведь целых четыре года играл в ЦСКА. Но никогда не говори никогда, никто не знает, что будет завтра.

    – Прошлым летом у тебя закончился контракт с ЦСКА, и ты почти сразу приехал на сборы «Краснодара». Потом вдруг уехал, но через неделю все-таки подписался с «Краснодаром». Что это было?

    – Изначально я приехал подписывать контракт на определенных условиях. Не договорились, поэтому я уехал. В это время поступило предложение от «Ахмата», но в итоге получилось прийти к согласию с «Краснодаром».

    – А из Европы к тебе интерес был когда-нибудь?

    – Когда с ЦСКА мы обыгрывали «Реал» в Лиге чемпионов, были разговоры про «Рому». Но до чего-то серьезного не дошло.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 22:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1453

      Lilipyt 15 минут назад

      О чем пишут: "Ахметов назвал клуб РПЛ, в который он никогда не перейдет".
      Что говорит игрок: "никогда не говори никогда".

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