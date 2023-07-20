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    • Кабаева: «Российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом»

    Кабаева: «Российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом»

    Олимпийская чемпионка Алина Кабаева высказалась о решении Международной федерации гимнастики. Ранее там приняли решение допустить спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

    «Мы приветствуем решение Международной федерации гимнастики о допуске российских спортсменов к соревнованиям. Однако этого недостаточно.

    Российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом. Монополия отдельных стран на международные спортивные организации недопустима.

    Вмешательство политики в спорт разрушает его. Параллельно нужно создавать международную спортивную систему, которая была бы свободна от политики», – сказала Кабаева.

    Источник: ТАСС

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