Кабаева: «Российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом»

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева высказалась о решении Международной федерации гимнастики. Ранее там приняли решение допустить спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

«Мы приветствуем решение Международной федерации гимнастики о допуске российских спортсменов к соревнованиям. Однако этого недостаточно.

Российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом. Монополия отдельных стран на международные спортивные организации недопустима.

Вмешательство политики в спорт разрушает его. Параллельно нужно создавать международную спортивную систему, которая была бы свободна от политики», – сказала Кабаева.