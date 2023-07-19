«Пари НН» – «Зенит»: смотреть онлайн трансляцию бесплатно 22 июля 2023

«Пари НН» и «Зенит» сыграют в матче 1-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде 22 июля в 15:15 по московскому времени.

«Зенит» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу петербургской команды – 1,57. На ничью дают 4,40. На выигрыш «Пари НН» можно поставить за 5,80.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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