Камила Валиева назвала своих спортивных кумиров

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, на кого равнялась в фигурном катании.

«Первый раз я познакомилась с фигурным катанием в 2014 году, когда увидела по телевизору Юлю Липницкую. На следующий день пошла на тренировку и сказала: «Хочу вращаться, как Юлия Липницкая». Потом была Евгения Медведева и ее просто фантастические программы, также Алина Загитова.

Когда я пришла в группу Этери Тутберидзе, увидела Сашу Трусову, Аню Щербакову и Алену Косторную. Они начали напрыгивать четверные прыжки, что казалось за гранью для женщин. Когда ты находишься в этой обстановке, начинаешь тянуться к ним – столько же прыгать, столько же заниматься. Очень много я смотрела, как тренируется Саша, застала Алину Загитову. В данный момент мне это очень помогает. Начала больше бегать, как Алина, начала больше прыгать, как Саша – больше делать туров, ускорять крутку», – сказала Валиева.