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    Месси ответил, когда покинет сборную Аргентины

    Нападающего сборной Аргентины и американского «Интера» Лионеля Месси спросили, когда он закончит карьеру в сборной.

    «Даже не знаю, сколько еще буду играть за сборную. Мой уход случится тогда, когда он должен случиться. Сейчас я наслаждаюсь.

    С точки зрения логики и моего возраста, этот уход должен случиться достаточно скоро. Но пока я наслаждаюсь нашими победами на Кубке Америки и ЧМ.

    Если бы в Катаре мы не победили, то, думаю, я за сборную больше бы не играл», – сказал Месси.

    • В 2022 году Аргентина впервые с 1986 года выиграла ЧМ.
    • 36-летний Месси стал лучшим игроком катарского турнира.
    • Лео дебютировал за сборную в 2005 году.

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    Источник: TV Pública

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