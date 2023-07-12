Месси ответил, когда покинет сборную Аргентины

Нападающего сборной Аргентины и американского «Интера» Лионеля Месси спросили, когда он закончит карьеру в сборной.
«Даже не знаю, сколько еще буду играть за сборную. Мой уход случится тогда, когда он должен случиться. Сейчас я наслаждаюсь.
С точки зрения логики и моего возраста, этот уход должен случиться достаточно скоро. Но пока я наслаждаюсь нашими победами на Кубке Америки и ЧМ.
Если бы в Катаре мы не победили, то, думаю, я за сборную больше бы не играл», – сказал Месси.
- В 2022 году Аргентина впервые с 1986 года выиграла ЧМ.
- 36-летний Месси стал лучшим игроком катарского турнира.
- Лео дебютировал за сборную в 2005 году.
Источник: TV Pública