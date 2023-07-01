Самая сексуальная волейболистка мира сфотографировалась без лифчика с книгой

Волейболистка Кайла Симмонс выложила смелый кадр.
Девушка запечатлена на лежаке без лифчика – в одних трусиках. В руках у американки электронная книга.
Девушка и ранее выкладывала соблазнительные кадры.
Фото: социальные сети Кайлы Симмонс
- Медиа называют Симмонс самой сексуальной волейболисткой мира.
- Некоторое время назад ей пришлось уйти из профессионального волейбола, поскольку ее регулярные горячие кадры не нравились функционерам.
- У Симмонс есть аккаунт на Onlyfans.
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Источник: «Бомбардир»