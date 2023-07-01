Диета Терминатора: 1 блюдо, которое каждый день ест Арнольд Шварценеггер – он рекомендует его всем, кто хочет сбросить вес

Актер, политик Арнольд Шварценеггер раскрыл рецепт секретного блюда на ужин, которое уже несколько лет сохраняет его в форме. Это низкокалорийный вегетарианский суп.

Шварценеггер придерживается веганской диеты и на ужин предпочитает тарелку овощного супа. Он считает это «очень вкусным, но легким» ужином.

Что есть в супе? Оливковое масло, лимонный сок, тмин, соль и перец, нут, бульон, простой обезжиренный йогурт (очевидно, используется вместо сметаны) и свежие травы. Еще нужно добавить чеснок, лук, цукини, шпинат. Не помешает и капля тыквенного масла.