Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Диета Терминатора: 1 блюдо, которое каждый день ест Арнольд Шварценеггер – он рекомендует его всем, кто хочет сбросить вес

    Диета Терминатора: 1 блюдо, которое каждый день ест Арнольд Шварценеггер – он рекомендует его всем, кто хочет сбросить вес

    Актер, политик Арнольд Шварценеггер раскрыл рецепт секретного блюда на ужин, которое уже несколько лет сохраняет его в форме. Это низкокалорийный вегетарианский суп.

    Шварценеггер придерживается веганской диеты и на ужин предпочитает тарелку овощного супа. Он считает это «очень вкусным, но легким» ужином.

    Что есть в супе? Оливковое масло, лимонный сок, тмин, соль и перец, нут, бульон, простой обезжиренный йогурт (очевидно, используется вместо сметаны) и свежие травы. Еще нужно добавить чеснок, лук, цукини, шпинат. Не помешает и капля тыквенного масла.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2023 16:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 