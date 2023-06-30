Олимпийский чемпион Васильев назвал чехов «ущербными, несчастными и умалишенными»

Бывший биатлонист Дмитрий Васильев прокомментировал запрет Чехии на участие россиян в спортивных соревнованиях внутри страны.

«Им можно ставить диагноз умалишенных. Они сейчас в своей злобе даже не понимают, как еще побольнее нас укусить, навредить нам. Но это же все бесполезно, все равно придет тот момент, когда они захотят с нами дружить снова. И как они будут отвечать за те действия, которые сейчас осуществляют?

Это ничего общего с гуманитарной повесткой не имеет, поэтому жалко их – это ущербные и несчастные люди. Они просто оторваны от реальности, не понимают, что происходит в спорте.

За это все нужно «благодарить» Томаса Баха, который полтора года назад призвал все международные федерации к тому, чтобы отстраняли российских спортсменов от международной деятельности. Это плоды его действий. Разрушить все очень легко и просто, громко стукнуть дверью. А дальше как налаживать обратно?

Господин Томас Бах войдет в историю как уничтожитель олимпийского движения, которого через пять-десять лет уже может и не быть. Его последователи слепо копируют безумие, которое было объявлено.

Нам абсолютно не нужно обращать на это внимание. Даже если завтра скажут, что все санкции сняты, все равно не надо ехать. Надо переждать эту ситуацию. Они должны дать своим действиям оценку и понимать, какой вред они нанесли спортивному движению. Сначала должна быть оценка, а потом уже нам принимать решение, участвовать или нет.

Это продлится еще немало времени. Нам просто нужно создавать свой формат – масштабный и основательный. Нам не нужно ждать у моря погоды. Это мы должны давать разрешение кого пустить, а кого нет. А для этого нужно создавать свою структуру», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев.