Гашек отреагировал на поступок белоруски Арины Соболенко после того, как украинский журналист задал ей 2 конкретных вопроса на пресс-конференции

Бывший чешский хоккеист «Спартака» Доминик Гашек отреагировал на пресс-конференцию белорусской теннисистки Арины Соболенко. Ей задал вопросы журналист из Украины.

Во-первых, Соболенко спросили о письме в поддержку президента Александра Лукашенко в 2020 году.

Во-вторых, девушку попросили дать оценку ситуации на Украине.

«Наконец-то. Если для СМИ (журналистов) жизнь важнее любой игры, то такие вопросы надо задавать Соболенко, Овечкину и всем российским и белорусским спортсменам после каждого матча!

Давайте перестанем бояться НХЛ, WTA, ATP, они пытаются вас запугать», – написал Гашек.