Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Гашек отреагировал на поступок белоруски Арины Соболенко после того, как украинский журналист задал ей 2 конкретных вопроса на пресс-конференции

    Гашек отреагировал на поступок белоруски Арины Соболенко после того, как украинский журналист задал ей 2 конкретных вопроса на пресс-конференции

    Бывший чешский хоккеист «Спартака» Доминик Гашек отреагировал на пресс-конференцию белорусской теннисистки Арины Соболенко. Ей задал вопросы журналист из Украины.

    • Во-первых, Соболенко спросили о письме в поддержку президента Александра Лукашенко в 2020 году.
    • Во-вторых, девушку попросили дать оценку ситуации на Украине.

    «Наконец-то. Если для СМИ (журналистов) жизнь важнее любой игры, то такие вопросы надо задавать Соболенко, Овечкину и всем российским и белорусским спортсменам после каждого матча!

    Давайте перестанем бояться НХЛ, WTA, ATP, они пытаются вас запугать», – написал Гашек.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 