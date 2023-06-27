Морган: «Неужели вы искренне думаете, что Роналду не привел бы «Арсенал» к чемпионству?»

Британский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган считает, что лондонский клуб мог бы выиграть АПЛ в минувшем сезоне, если бы подписал нападающего Криштиану Роналду.

«Арсенал» долгое время лидировал в АПЛ, но в концовке сезона опустился на второе место.

Чемпионом Англии досрочно стал «Ман Сити».

«Болельщики «Арсенала» смеялись надо мной в прошлом году, когда я предположил, что Роналду станет отличным подписанием до конца сезона, после ухода из «Юнайтед».

Смеются ли они сейчас? Неужели мы искренне думаем, что в тот период, когда Жезус получил травму, Роналду не смог бы возглавить нашу линию атаки и, возможно, привести нас к победе?

Дело не только в голах, но и в менталитете победителя. Если поместить кого-то подобного в раздевалку, все молодые игроки будут тяготеть к такому менталитету.

Оглядываясь назад на сезон, мне нравится риторика, исходящая от Артеты о том, как это было больно. Мне также нравятся слова Эдегора, капитан говорит, как это было больно, и это здорово, я уверен, что мы извлечем уроки из этой боли.

Но давайте не будем питать иллюзий, мы отказались от титула, он был у нас, мы его упустили, мы подавились, и это вопрос менталитета», – сказал Морган.