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    • Морган: «Неужели вы искренне думаете, что Роналду не привел бы «Арсенал» к чемпионству?»

    Морган: «Неужели вы искренне думаете, что Роналду не привел бы «Арсенал» к чемпионству?»

    Британский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган считает, что лондонский клуб мог бы выиграть АПЛ в минувшем сезоне, если бы подписал нападающего Криштиану Роналду.

    • «Арсенал» долгое время лидировал в АПЛ, но в концовке сезона опустился на второе место.
    • Чемпионом Англии досрочно стал «Ман Сити».

    «Болельщики «Арсенала» смеялись надо мной в прошлом году, когда я предположил, что Роналду станет отличным подписанием до конца сезона, после ухода из «Юнайтед».

    Смеются ли они сейчас? Неужели мы искренне думаем, что в тот период, когда Жезус получил травму, Роналду не смог бы возглавить нашу линию атаки и, возможно, привести нас к победе?

    Дело не только в голах, но и в менталитете победителя. Если поместить кого-то подобного в раздевалку, все молодые игроки будут тяготеть к такому менталитету.

    Оглядываясь назад на сезон, мне нравится риторика, исходящая от Артеты о том, как это было больно. Мне также нравятся слова Эдегора, капитан говорит, как это было больно, и это здорово, я уверен, что мы извлечем уроки из этой боли.

    Но давайте не будем питать иллюзий, мы отказались от титула, он был у нас, мы его упустили, мы подавились, и это вопрос менталитета», – сказал Морган.

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    Источник: talkSPORT

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