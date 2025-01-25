Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Вулверхэмптон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

«Вулверхэмптон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

25 января 2025, 16:50
Вулверхэмптон
25.01.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
74' Р. Калафьори
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
27
Нельсон Семеду
(К) ПЗ
7
Андре
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
(К) ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
41
Деклан Райс
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Арсенал
78
Джек Портер
ВР
33
Нето
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Са
2
Доэрти
14
Буэно
12
Агбаду
21
Айт Нури
7
Андре
27
Семеду
35
Гомес
7
Сарабия
22
Ларсен
10
Кунья
3-2-2-2-1
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
49
Льюис-Скелли
41
Райс
18
Нванери
18
Парти
19
Троссард
7
Мартинелли
29
Хаверц
2
Доэрти
21
Гомеш
21
Гомеш
2
Доэрти
7
Андре
20
Дойл
20
Дойл
7
Андре
7
Сарабия
27
Беллегард
27
Беллегард
7
Сарабия
21
Айт Нури
11
Гедеш
11
Гедеш
21
Айт Нури
22
Ларсен
7
Хванг
7
Хванг
22
Ларсен
18
Нванери
33
Калафьори
33
Калафьори
18
Нванери
7
Мартинелли
63
Тирни
63
Тирни
7
Мартинелли
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Арсенал
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
Главный тренер
Витор Перейра
78
Джек Портер
ВР
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
Остались в запасе
78
Джек Портер
ВР
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Вулверхэмптон - Арсенал
1
1
1
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
20
10
Количество передач
425
393
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.58
0.99

Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Арсенала», 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Арсенал»

«Вулверхэмптон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Вулверхэмптон
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
17
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+