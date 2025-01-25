25.01.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
3-3-1-1-2
1
Са
2
Доэрти
14
Буэно
12
Агбаду
21
Айт Нури
7
Андре
27
Семеду
35
Гомес
7
Сарабия
22
Ларсен
10
Кунья
3-2-2-2-1
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
49
Льюис-Скелли
41
Райс
18
Нванери
18
Парти
19
Троссард
7
Мартинелли
29
Хаверц
2
Доэрти
21
Гомеш
21
Гомеш
2
Доэрти
7
Андре
20
Дойл
20
Дойл
7
Андре
7
Сарабия
27
Беллегард
27
Беллегард
7
Сарабия
21
Айт Нури
11
Гедеш
11
Гедеш
21
Айт Нури
22
Ларсен
7
Хванг
7
Хванг
22
Ларсен
18
Нванери
33
Калафьори
33
Калафьори
18
Нванери
7
Мартинелли
63
Тирни
63
Тирни
7
Мартинелли
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Арсенал
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
Главный тренер
Витор Перейра
78
Джек Портер
ВР
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
Остались в запасе
78
Джек Портер
ВР
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Вулверхэмптон - Арсенал
1
1
1
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
20
10
Количество передач
425
393
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.58
0.99
Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Арсенала», 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»