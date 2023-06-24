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    Жена Левандовского: «Меня приглашали выступать в ММА»

    Супруга нападающего Роберта Левандовского Анна рассказала, что ее приглашали в качестве участницы в польский ММА‑промоушн.

    «Это было довольно забавно, потому что мы пили кофе главой промоушна, и он мне сказал, что это два года подготовки, а я сказала: «Знаешь, мне нужно поговорить с мужем, потому что мы сейчас попытаемся завести ребенка».

    Через час информация уже была в СМИ. Муж узнал об этом из прессы и спрашивает: «Аня, что ты задумала?» Я как‑то сказала Роберту, что если бы я не была его женой, то, наверное, приняла бы участие в таком мероприятии», – сказала Левандовска, чьи слова приводит Sportbox со ссылкой на sport.fakt.pl.

    • Пара в браке 10 лет.
    • Ранее Левандовска занималась каратэ.
    • Ей 34 года.

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    Источник: Sportbox

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