Жена Левандовского: «Меня приглашали выступать в ММА»

Супруга нападающего Роберта Левандовского Анна рассказала, что ее приглашали в качестве участницы в польский ММА‑промоушн.

«Это было довольно забавно, потому что мы пили кофе главой промоушна, и он мне сказал, что это два года подготовки, а я сказала: «Знаешь, мне нужно поговорить с мужем, потому что мы сейчас попытаемся завести ребенка».

Через час информация уже была в СМИ. Муж узнал об этом из прессы и спрашивает: «Аня, что ты задумала?» Я как‑то сказала Роберту, что если бы я не была его женой, то, наверное, приняла бы участие в таком мероприятии», – сказала Левандовска, чьи слова приводит Sportbox со ссылкой на sport.fakt.pl.