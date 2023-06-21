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    Путин объявил благодарность Овечкину

    Президент России Владимир Путин отметил вклад хоккеиста Александра Овечкина в развитие спорта в стране. Ему объявлена благодарность.

    «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Овечкину Александру Михайловичу – советнику генерального директора ХК «Динамо-Москва», – говорится в тексте президентского распоряжения.

    • Овечкин с 2005 года играет в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз».
    • В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли.
    • Игрок – воспитанник «Динамо».

    Источник: официальный портал правовой информации

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15225

      Алексей З 34 минуты назад

      Моли хоть кто-нибудь сказал , что Овечкин в Вашингтоне играет.
      Его уже Байден наградил за вклад в американский спорт.

      2
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      Рейтинг: +808

      Янвapь 69 > Алексей З 29 минут назад

      Бидон походу уже тебя наградил, обрыган кастрюлеголовый

      0
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      Рейтинг: +103

      врете вы все 35 минут назад

      Овечкин так то играет в недружественной стране.Иноагент чи шо ? А ему благодарность.Дв.ойные стандарты.

      1
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      Рейтинг: +808

      Янвapь 69 > врете вы все 23 минуты назад

      Иди казахам o^чки чисти, уСраинствующий говночерпий

      0
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