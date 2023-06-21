Путин объявил благодарность Овечкину

Президент России Владимир Путин отметил вклад хоккеиста Александра Овечкина в развитие спорта в стране. Ему объявлена благодарность.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Овечкину Александру Михайловичу – советнику генерального директора ХК «Динамо-Москва», – говорится в тексте президентского распоряжения.