Путин объявил благодарность Овечкину

Президент России Владимир Путин отметил вклад хоккеиста Александра Овечкина в развитие спорта в стране. Ему объявлена благодарность.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Овечкину Александру Михайловичу – советнику генерального директора ХК «Динамо-Москва», – говорится в тексте президентского распоряжения.
- Овечкин с 2005 года играет в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз».
- В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли.
- Игрок – воспитанник «Динамо».
Источник: официальный портал правовой информации