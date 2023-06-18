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    • Игрок Медиалиги ударил юного фаната по лицу после промаха с линии ворот

    Игрок Медиалиги ударил юного фаната по лицу после промаха с линии ворот

    Футболист медийного клуба «Броук Бойз» Сергей Шаюнов ударил болельщика-подростка после матча Медиалиги против «Амкала». В нем игрок промахнулся с линии ворот.

    «Подхожу к Шаюну, хотел пошутить. Говорю: «Можно руку пожать?». Он мне протягивает руку, а я свою руку опускаю и говорю: «Ой, [ты] не попал». Разворачиваюсь – и он мне со всей силы ударил по лицу», – рассказал фанат по имени Марк после матча.

    • Шаюнову 27 лет, до 2019 года он играл на профессиональном уровне.
    • «Броук Бойз» вылетели из плей-офф Медиалиги.
    • «Амкал» в полуфинале сыграет 25 июня с 2DROTS. Встреча пройдет на «Казань Арене».

    Источник: телеграм-канал Федора Маслова

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