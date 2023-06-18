Игрок Медиалиги ударил юного фаната по лицу после промаха с линии ворот

Футболист медийного клуба «Броук Бойз» Сергей Шаюнов ударил болельщика-подростка после матча Медиалиги против «Амкала». В нем игрок промахнулся с линии ворот.

«Подхожу к Шаюну, хотел пошутить. Говорю: «Можно руку пожать?». Он мне протягивает руку, а я свою руку опускаю и говорю: «Ой, [ты] не попал». Разворачиваюсь – и он мне со всей силы ударил по лицу», – рассказал фанат по имени Марк после матча.