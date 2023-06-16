Месси рассказал, каким хочет остаться в истории

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о своем будущем.

«Что бы ни происходило на твоем пути, всегда нужно стараться, и я надеюсь, что это станет не столько воспоминанием, сколько посланием новому поколению, которое так внимательно за мной следит, беспокоится обо мне, защищает меня.

Хочу, чтобы меня в первую очередь помнили как обычного человека, хорошего человека, а не только спортсмена», – сказал Месси.