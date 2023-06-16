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    Месси рассказал, каким хочет остаться в истории

    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о своем будущем.

    «Что бы ни происходило на твоем пути, всегда нужно стараться, и я надеюсь, что это станет не столько воспоминанием, сколько посланием новому поколению, которое так внимательно за мной следит, беспокоится обо мне, защищает меня.

    Хочу, чтобы меня в первую очередь помнили как обычного человека, хорошего человека, а не только спортсмена», – сказал Месси.

    • В декабре Месси со сборной Аргентины стал победителем ЧМ-2022.
    • На прошлой неделе он подтвердил свой переход из «ПСЖ» в «Интер Майами».
    • 24 июня Месси исполнится 36 лет.

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    Источник: Ole

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    Сегодня, 08:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4877

      fakeid 1 час назад

      позор гному! и очередной зм не забудьте выдать, киданув холанда!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +904

      3meeeD > fakeid 1 час назад

      Ава зенит,значок Спартака.а болеешь за локомотив?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2465

      Maxi_7 1 час назад

      Фанаты псж точно запомнили Месси как хорошего человека...)

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