Месси рассказал, каким хочет остаться в истории

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о своем будущем.
«Что бы ни происходило на твоем пути, всегда нужно стараться, и я надеюсь, что это станет не столько воспоминанием, сколько посланием новому поколению, которое так внимательно за мной следит, беспокоится обо мне, защищает меня.
Хочу, чтобы меня в первую очередь помнили как обычного человека, хорошего человека, а не только спортсмена», – сказал Месси.
- В декабре Месси со сборной Аргентины стал победителем ЧМ-2022.
- На прошлой неделе он подтвердил свой переход из «ПСЖ» в «Интер Майами».
- 24 июня Месси исполнится 36 лет.
Источник: Ole