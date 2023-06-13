«Тайвань – это не Китай?»: диалог Месси с китайскими пограничниками

Стала известна причина, по которой у нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси возникли проблемы с пограничным контролем в Китае.
- Форвард сборной Аргентины прибыл в страну со своим испанским паспортом, но без визы.
- Из-за этого его задержали на два часа.
- За это время Месси сделали специальную срочную визу.
Месси удивился, что его не пустили в Китай по испанскому паспорту, как в Тайвань. У Китая и Испании нет безвизового режима.
«Тайвань – это не Китай?» – спросил аргентинец у пограничников.
Источник: «Чемпионат»