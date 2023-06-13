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    • «Тайвань – это не Китай?»: диалог Месси с китайскими пограничниками

    «Тайвань – это не Китай?»: диалог Месси с китайскими пограничниками

    Стала известна причина, по которой у нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси возникли проблемы с пограничным контролем в Китае.

    • Форвард сборной Аргентины прибыл в страну со своим испанским паспортом, но без визы.
    • Из-за этого его задержали на два часа.
    • За это время Месси сделали специальную срочную визу.

    Месси удивился, что его не пустили в Китай по испанскому паспорту, как в Тайвань. У Китая и Испании нет безвизового режима.

    «Тайвань – это не Китай?» – спросил аргентинец у пограничников.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +54

      НедраЧили 10 минут назад

      "Каталония - это не Аргентина?" - в ответ спросил у Месси пограничник

      0
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      Рейтинг: +1914

      Fialet > НедраЧили 6 минут назад

      Соответственно будет - Каталония не Испания?

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