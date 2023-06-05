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    • Российская теннисистка показала украинке большой палец после матча

    Российская теннисистка показала украинке большой палец после матча

    Накануне в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису встретились россиянка Дарья Касаткина и украинка Элина Свитолина. Последняя победила в двух сетах, несмотря на то что фавориткой была уроженка Тольятти.

    После игры вместо рукопожатий спортсменки обменялись показом больших пальцев.

    • Касаткина – 9-я ракетка мира, он не смогла повторить прошлогодний результат на турнире, когда дошла до полуфинала.
    • Свитолина вернулась в теннис после рождения дочери.
    • В четвертьфинале украинка сыграет с белорусской Ариной Соболенко.

    Источник: «Бомбардир»

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