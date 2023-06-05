Российская теннисистка показала украинке большой палец после матча

Накануне в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису встретились россиянка Дарья Касаткина и украинка Элина Свитолина. Последняя победила в двух сетах, несмотря на то что фавориткой была уроженка Тольятти.

После игры вместо рукопожатий спортсменки обменялись показом больших пальцев.