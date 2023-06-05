Российская теннисистка показала украинке большой палец после матча

Накануне в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису встретились россиянка Дарья Касаткина и украинка Элина Свитолина. Последняя победила в двух сетах, несмотря на то что фавориткой была уроженка Тольятти.
После игры вместо рукопожатий спортсменки обменялись показом больших пальцев.
- Касаткина – 9-я ракетка мира, он не смогла повторить прошлогодний результат на турнире, когда дошла до полуфинала.
- Свитолина вернулась в теннис после рождения дочери.
- В четвертьфинале украинка сыграет с белорусской Ариной Соболенко.
Источник: «Бомбардир»