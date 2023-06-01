Уткин: «После этого финала ЛЕ можно ввести новый термин»

Журналист и блогер Василий Уткин поделился впечатлениями от финального матча Лиги Европы.
- Трофей разыгрывали «Севилья» и «Рома».
- Основное время завершилось ничьей 1:1.
- В серии пенальти победили испанцы.
«После этого финала ЛЕ можно ввести новый термин. Хет-трик Манчини.
В хоккее есть мемный «хет-трик Горди Хоу” – это когда гол + голевой пас + подрался.
Хет-трик Манчини – голевое действие за свою команду (в данном случае пас) плюс автогол плюс промах в серии. Редкая вещь!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина