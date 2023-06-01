Уткин: «После этого финала ЛЕ можно ввести новый термин»

Журналист и блогер Василий Уткин поделился впечатлениями от финального матча Лиги Европы.

Трофей разыгрывали «Севилья» и «Рома».

Основное время завершилось ничьей 1:1.

В серии пенальти победили испанцы.

«После этого финала ЛЕ можно ввести новый термин. Хет-трик Манчини.

В хоккее есть мемный «хет-трик Горди Хоу” – это когда гол + голевой пас + подрался.

Хет-трик Манчини – голевое действие за свою команду (в данном случае пас) плюс автогол плюс промах в серии. Редкая вещь!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.