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    Уткин: «После этого финала ЛЕ можно ввести новый термин»

    Журналист и блогер Василий Уткин поделился впечатлениями от финального матча Лиги Европы.

    • Трофей разыгрывали «Севилья» и «Рома».
    • Основное время завершилось ничьей 1:1.
    • В серии пенальти победили испанцы.

    «После этого финала ЛЕ можно ввести новый термин. Хет-трик Манчини.

    В хоккее есть мемный «хет-трик Горди Хоу” – это когда гол + голевой пас + подрался.

    Хет-трик Манчини – голевое действие за свою команду (в данном случае пас) плюс автогол плюс промах в серии. Редкая вещь!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    01.06.2023 08:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20099

      Cleaner 1 июня, 20:13

      Уткин то оказывается, вон какой УМНЫЙ!!! Ржу ни могу!...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2123

      ItalianFootball 1 июня, 10:44

      Думается он явно расстроен таким выступлением.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17628

      Garrincha58 1 июня, 10:03

      дайте ему ПРИЗ лучшего игрока финала ЛЕ

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