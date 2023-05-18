Надаль объявил о завершении карьеры в следующем году

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сегодня провел пресс-конференцию.

На ней игрок сообщил о снятии с приближающегося Открытого чемпионата Франции – турнира Большого шлема. Причина – травма.

Надаль 14 раз брал Открытый чемпионат Франции – это рекорд. Он пропустит турнир впервые с 2004 года.

Также испанец, которому 3 июня исполнится 37 лет, на пресс-конференции заявил о планах завершить карьеру в 2024 году.