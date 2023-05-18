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Надаль объявил о завершении карьеры в следующем году

18 мая 2023, 17:23

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сегодня провел пресс-конференцию.

На ней игрок сообщил о снятии с приближающегося Открытого чемпионата Франции – турнира Большого шлема. Причина – травма.

Надаль 14 раз брал Открытый чемпионат Франции – это рекорд. Он пропустит турнир впервые с 2004 года.

Также испанец, которому 3 июня исполнится 37 лет, на пресс-конференции заявил о планах завершить карьеру в 2024 году.

  • Надаль был 1-й ракеткой мира в течение 209 недель.
  • У него 22 победы на турнирах Большого шлема (больше нет ни у кого).
  • За карьеру Надаль заработал призовыми более 134 миллионов долларов.

Источник: «Бомбардир»
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