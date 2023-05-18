Гвардиола оценил шансы «Манчестер Сити» выиграть требл в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что его команда продолжает претендовать на победу в трех турнирах.

«Мы уже близко, и футболисты могут думать об этом, представлять. Мы в трех победах от требла. По одной в каждом турнире. Мы способны сделать это», – заявил Гвардиола.