Гвардиола оценил шансы «Манчестер Сити» выиграть требл в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что его команда продолжает претендовать на победу в трех турнирах.
«Мы уже близко, и футболисты могут думать об этом, представлять. Мы в трех победах от требла. По одной в каждом турнире. Мы способны сделать это», – заявил Гвардиола.
- Для победы в АПЛ «Сити» осталось набрать 3 очка в 3 турах.
- Финал Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» состоится 3 июня на «Уэмбли» в Лондоне.
- Финал Лиги чемпионов против «Интера» состоится 10 июня в Стамбуле.
Источник: The Telegraph