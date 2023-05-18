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    • Гвардиола оценил шансы «Манчестер Сити» выиграть требл в этом сезоне

    Гвардиола оценил шансы «Манчестер Сити» выиграть требл в этом сезоне

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что его команда продолжает претендовать на победу в трех турнирах.

    «Мы уже близко, и футболисты могут думать об этом, представлять. Мы в трех победах от требла. По одной в каждом турнире. Мы способны сделать это», – заявил Гвардиола.

    • Для победы в АПЛ «Сити» осталось набрать 3 очка в 3 турах.
    • Финал Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» состоится 3 июня на «Уэмбли» в Лондоне.
    • Финал Лиги чемпионов против «Интера» состоится 10 июня в Стамбуле.

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    Источник: The Telegraph

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