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    • Морган: «Роналду хотел перейти в «Арсенал». Мы бы выиграли АПЛ, если бы подписали его»

    Морган: «Роналду хотел перейти в «Арсенал». Мы бы выиграли АПЛ, если бы подписали его»

    Британский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган, известный большими интервью с Криштиану Роналду, рассказал, за счет чего лондонский клуб мог бы стать чемпионом Англии.

    «Можете насмехаться сколько угодно, но если бы мы подписали Роналду – а он, кстати, хотел – до конца сезона, когда он покинул «МЮ», мы бы выиграли АПЛ.

    Он знает, как выигрывать крупные трофеи и как забивать голы, когда это действительно важно», – написал Морган в твиттере.

    • «Арсенал» долгое время лидировал в АПЛ, но в концовке сезона опустился на второе место.
    • Чемпионом Англии досрочно стал «Ман Сити».

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    Источник: твиттер Пирса Моргана

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