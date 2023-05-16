Морган: «Роналду хотел перейти в «Арсенал». Мы бы выиграли АПЛ, если бы подписали его»

Британский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган, известный большими интервью с Криштиану Роналду, рассказал, за счет чего лондонский клуб мог бы стать чемпионом Англии.

«Можете насмехаться сколько угодно, но если бы мы подписали Роналду – а он, кстати, хотел – до конца сезона, когда он покинул «МЮ», мы бы выиграли АПЛ.

Он знает, как выигрывать крупные трофеи и как забивать голы, когда это действительно важно», – написал Морган в твиттере.