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  • Морган: «Роналду хотел перейти в «Арсенал». Мы бы выиграли АПЛ, если бы подписали его»

Морган: «Роналду хотел перейти в «Арсенал». Мы бы выиграли АПЛ, если бы подписали его»

16 мая 2023, 20:45
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Британский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган, известный большими интервью с Криштиану Роналду, рассказал, за счет чего лондонский клуб мог бы стать чемпионом Англии.

«Можете насмехаться сколько угодно, но если бы мы подписали Роналду – а он, кстати, хотел – до конца сезона, когда он покинул «МЮ», мы бы выиграли АПЛ.

Он знает, как выигрывать крупные трофеи и как забивать голы, когда это действительно важно», – написал Морган в твиттере.

  • «Арсенал» долгое время лидировал в АПЛ, но в концовке сезона опустился на второе место.
  • Чемпионом Англии досрочно стал «Ман Сити».

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Источник: твиттер Пирса Моргана
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Арсенал Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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ArReal
1684260660
жаль, что не подписали(
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mihail200606
1684299104
Вы и так могли выиграть..сами виноваты
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