Морган: «Роналду хотел перейти в «Арсенал». Мы бы выиграли АПЛ, если бы подписали его»

Британский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган, известный большими интервью с Криштиану Роналду, рассказал, за счет чего лондонский клуб мог бы стать чемпионом Англии.
«Можете насмехаться сколько угодно, но если бы мы подписали Роналду – а он, кстати, хотел – до конца сезона, когда он покинул «МЮ», мы бы выиграли АПЛ.
Он знает, как выигрывать крупные трофеи и как забивать голы, когда это действительно важно», – написал Морган в твиттере.
- «Арсенал» долгое время лидировал в АПЛ, но в концовке сезона опустился на второе место.
- Чемпионом Англии досрочно стал «Ман Сити».
Источник: твиттер Пирса Моргана