Президент «Барселоны» рассказал, в какой клуб хочет перейти Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможное возвращение нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб.
«Я общался с Месси, чтобы исправить ситуацию. Это было очень приятно. Мы восстановили наши отношения. Месси хочет в «Барсу», он чувствует, что этот клуб – его дом, но разговоры об этом сейчас мешают ему.
Саудовская Аравия? «Барса» – это «Барса». В Саудовской Аравии хорошо работают и инвестируют, но я настаиваю на том, что «Барса» – это его дом», – сказал Лапорта.
- Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.
- Сообщалось, что в Саудовской Аравии ему предлагают 600 миллионов долларов в год.
- Месси – воспитанник «Барселоны».
Источник: AS