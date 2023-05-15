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    • Президент «Барселоны» рассказал, в какой клуб хочет перейти Месси

    Президент «Барселоны» рассказал, в какой клуб хочет перейти Месси

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможное возвращение нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб.

    «Я общался с Месси, чтобы исправить ситуацию. Это было очень приятно. Мы восстановили наши отношения. Месси хочет в «Барсу», он чувствует, что этот клуб – его дом, но разговоры об этом сейчас мешают ему.

    Саудовская Аравия? «Барса» – это «Барса». В Саудовской Аравии хорошо работают и инвестируют, но я настаиваю на том, что «Барса» – это его дом», – сказал Лапорта.

    • Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.
    • Сообщалось, что в Саудовской Аравии ему предлагают 600 миллионов долларов в год.
    • Месси – воспитанник «Барселоны».

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    Источник: AS

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