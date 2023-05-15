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  • Президент «Барселоны» рассказал, в какой клуб хочет перейти Месси

Президент «Барселоны» рассказал, в какой клуб хочет перейти Месси

15 мая 2023, 13:55

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможное возвращение нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Я общался с Месси, чтобы исправить ситуацию. Это было очень приятно. Мы восстановили наши отношения. Месси хочет в «Барсу», он чувствует, что этот клуб – его дом, но разговоры об этом сейчас мешают ему.

Саудовская Аравия? «Барса» – это «Барса». В Саудовской Аравии хорошо работают и инвестируют, но я настаиваю на том, что «Барса» – это его дом», – сказал Лапорта.

  • Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.
  • Сообщалось, что в Саудовской Аравии ему предлагают 600 миллионов долларов в год.
  • Месси – воспитанник «Барселоны».

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Источник: AS
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Лапорта Жоан
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