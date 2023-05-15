Президент «Барселоны» рассказал, в какой клуб хочет перейти Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможное возвращение нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Я общался с Месси, чтобы исправить ситуацию. Это было очень приятно. Мы восстановили наши отношения. Месси хочет в «Барсу», он чувствует, что этот клуб – его дом, но разговоры об этом сейчас мешают ему.

Саудовская Аравия? «Барса» – это «Барса». В Саудовской Аравии хорошо работают и инвестируют, но я настаиваю на том, что «Барса» – это его дом», – сказал Лапорта.