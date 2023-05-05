«ПСЖ» хочет глобально поменять состав: список из 14 игроков, которыми интересуется клуб

«ПСЖ» планирует серьезные изменения состава в летнее трансферное окно.

По информации L’Equipe, парижский клуб намерен купить минимум четырех футболистов. «ПСЖ» ищет центрального защитника с ведущей левой ногой, атлетичного полузащитника, атакующего правого вингера и центрального нападающего.

У «ПСЖ» есть лонг-лист из 14 игроков с нужными характеристиками.

Центральный защитник с ведущей левой ногой:

Атлетичный полузащитник:

Куадио Коне («Боруссия» М);

Кефрен Тюрам («Ницца»);

Юссуф Фофана («Монако»);

Ибраим Сангаре (ПСВ).

Правый атакующий вингер:

Центральный нападающий:

Виктор Осимхен («Наполи»);

Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»).

Фото: Panoramic/Global Look Press.