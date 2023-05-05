«ПСЖ» хочет глобально поменять состав: список из 14 игроков, которыми интересуется клуб

«ПСЖ» планирует серьезные изменения состава в летнее трансферное окно.
По информации L’Equipe, парижский клуб намерен купить минимум четырех футболистов. «ПСЖ» ищет центрального защитника с ведущей левой ногой, атлетичного полузащитника, атакующего правого вингера и центрального нападающего.
У «ПСЖ» есть лонг-лист из 14 игроков с нужными характеристиками.
Центральный защитник с ведущей левой ногой:
- Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»);
- Люка Эрнандес («Бавария»);
- Эван Н'Дика («Айнтрахт»);
- Фикайо Томори («Милан»).
Атлетичный полузащитник:
- Куадио Коне («Боруссия» М);
- Кефрен Тюрам («Ницца»);
- Юссуф Фофана («Монако»);
- Ибраим Сангаре (ПСВ).
Правый атакующий вингер:
- Мусса Диаби («Байер»);
- Майкл Олис («Кристал Пэлас»);
- Райан Шерки («Лион»);
- Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
Центральный нападающий:
- Виктор Осимхен («Наполи»);
- Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»).
Фото: Panoramic/Global Look Press.
Источник: L'Equipe