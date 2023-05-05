Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «ПСЖ» хочет глобально поменять состав: список из 14 игроков, которыми интересуется клуб

    «ПСЖ» хочет глобально поменять состав: список из 14 игроков, которыми интересуется клуб

    «ПСЖ» планирует серьезные изменения состава в летнее трансферное окно.

    По информации L’Equipe, парижский клуб намерен купить минимум четырех футболистов. «ПСЖ» ищет центрального защитника с ведущей левой ногой, атлетичного полузащитника, атакующего правого вингера и центрального нападающего.

    У «ПСЖ» есть лонг-лист из 14 игроков с нужными характеристиками.

    Центральный защитник с ведущей левой ногой:

    Атлетичный полузащитник:

    Правый атакующий вингер:

    Центральный нападающий:

    Фото: Panoramic/Global Look Press.

    Новости по теме
    Месси получил 600-миллионное предложение из Саудовской Аравии
    «ПСЖ» заблокировал 450 фанатам билеты на матч с «Труа» после протестов
    В «ПСЖ» возникли разногласия из-за выбора нового тренера
    Источник: L'Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2023 12:37
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +228

      Napaleon Banapart 5 мая, 20:03

      А Захарян???...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24685

      DOCTOR PENALTY 5 мая, 15:27

      В лонг-листе явно не хватает центрального нападающего с ведущей правой рукой, он сейчас играет в Локомотиве.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21330

      derrik2000 5 мая, 13:29

      "Ибраим Сангаре (ПСВ)."

      Во-во.
      Сангаре.
      А киевский ж.и.д., посоветовавшись с "нужными людьми",, т. е. бешеной башкиркой полтора года назад зажал 10 лимонов на его приобретение: сказал, что купим молодых амбициозных за недорого, хотя и клубы, и игрок уже обо всём договорились...
      Купили...ШЛАК!!!
      А Сангаре СПОКОЙНО, правда, не без сожаления о сорвавшемся переходе в Спартак, перешёл из французского чемпионата в другой клуб.
      Слава эффективным манагерам Спартака!
      Виват рачительному хозяину федунишке!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +149

      JIEGEHDA > derrik2000 5 мая, 15:42

      Меня смешит такая речь . Типо стал крутой футболист сделал карьеру а там всплыла весь когда-то хотел Клуб из Рпл и сидят жалеют . Ну блин , перейди он в клуб РПЛ это не значит что он стал бы таким же . У нас 70% деградируют получив несколько матчей , поняв что тут как устроено . И только когда появляется шанс уехать то начинают играть .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +149

      JIEGEHDA > derrik2000 5 мая, 15:43

      Из таких свежих примеров . Весть о Буффоне . Мол Рубин отказался от него . Ну взял бы Рубин то что? Была бы такая же крутая карьера у Буффона? Бред же

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5044

      neveldomha 5 мая, 13:27

      Чего то не вижу в списках Малкома.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1029

      эд100 5 мая, 12:42

      вот такие сны ребятам снятся, когда о кошельке не вспоминаешь...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 