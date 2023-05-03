Экс-вратарь «ПСЖ» – о мастурбации: «Во время сборов приходилось разряжать свой ствол»

Бывший голкипер «ПСЖ» и других команд Жером Алонзо считает нормальной мастурбацию во время сборов.

«Тренеры постоянно твердили нам, чтобы мы не занимались сексом перед матчами, чтобы не терять тестостерон. За день до игры мне и не хотелось, потому что уже думал о матче.

Мастурбация – деликатная тема. Иногда нужно снять напряжение. Это случается. Не считаю это вредным.

Трудно не разряжать свой ствол, когда ты уехал на двухнедельные сборы. У нас есть потребности. Приходилось мастурбировать», – рассказал Алонзо.

Сейчас Алонзо 50 лет.

Он завершил карьеру в 2010 году в «Нанте».

В «ПСЖ» игрок был в 2001-2008 годах.

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