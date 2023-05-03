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    • Экс-вратарь «ПСЖ» – о мастурбации: «Во время сборов приходилось разряжать свой ствол»

    Экс-вратарь «ПСЖ» – о мастурбации: «Во время сборов приходилось разряжать свой ствол»

    Бывший голкипер «ПСЖ» и других команд Жером Алонзо считает нормальной мастурбацию во время сборов.

    «Тренеры постоянно твердили нам, чтобы мы не занимались сексом перед матчами, чтобы не терять тестостерон. За день до игры мне и не хотелось, потому что уже думал о матче.

    Мастурбация – деликатная тема. Иногда нужно снять напряжение. Это случается. Не считаю это вредным.

    Трудно не разряжать свой ствол, когда ты уехал на двухнедельные сборы. У нас есть потребности. Приходилось мастурбировать», – рассказал Алонзо.

    • Сейчас Алонзо 50 лет.
    • Он завершил карьеру в 2010 году в «Нанте».
    • В «ПСЖ» игрок был в 2001-2008 годах.

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    Источник: GFFN

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    03.05.2023 08:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6432

      Давид59 3 мая, 12:59

      Может это я такой старомодный, но я бы не стал на весь мир об этом трубить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3597

      acor94 3 мая, 10:26

      Все мужчины поддерживают!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1765

      Fialet > acor94 3 мая, 10:44

      Нормальные мужчины об этом всем не рассказывают.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3597

      acor94 > Fialet 3 мая, 11:11

      Это же по секрету всему свету! Так можно.

      0
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      Рейтинг: +13

      Штошка 3 мая, 10:04

      Дзюба Поддерживает!

      2
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