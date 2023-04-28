Хаос в «Аль-Насре»: президент назвал трансфер Роналду обманом, позже его слова опровергли, а он подал в отставку. Что происходит?

«Аль-Наср» сильно лихорадит. К неудачам в чемпионате Саудовской Аравии и вылету из кубка добавился новый скандал, в который оказался втянут Криштиану Роналду.

Сначала в испанских СМИ появились резонансные слова президента «Аль-Насра» Мусалли Аль-Муаммара: «Меня обманули всего два раза в жизни. В первый раз – когда я заказал три кебаба, а принесли два. Вторым стало подписание контракта с Криштиану Роналду».

Первоисточником высказывания Аль-Муаммара было указано издание ArabiaNews50.

Позже глава пресс-службы «Аль-Насра» назвал эти слова фейком: «Заявления являются ложными, они не соответствуют действительности ни по форме, ни по содержанию.

Президент нашего клуба в последнее время не давал интервью. И не существует такого саудовского СМИ, как ArabiaNews50. Скорее всего, это была чья-то неудачная шутка, но некоторые СМИ восприняли это как реальное заявление».

А затем Аль-Муаммар неожиданно подал в отставку, утверждает Saudi Gazette. Ожидается, что увольнение главы «Аль-Насра» утвердят в течение ближайших двух дней, после чего будет распущен весь совет директоров клуба. Причиной ухода называют давление со стороны болельщиков.