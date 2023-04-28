Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хаос в «Аль-Насре»: президент назвал трансфер Роналду обманом, позже его слова опровергли, а он подал в отставку. Что происходит?

Хаос в «Аль-Насре»: президент назвал трансфер Роналду обманом, позже его слова опровергли, а он подал в отставку. Что происходит?

28 апреля 2023, 08:48
10

«Аль-Наср» сильно лихорадит. К неудачам в чемпионате Саудовской Аравии и вылету из кубка добавился новый скандал, в который оказался втянут Криштиану Роналду.

Сначала в испанских СМИ появились резонансные слова президента «Аль-Насра» Мусалли Аль-Муаммара: «Меня обманули всего два раза в жизни. В первый раз – когда я заказал три кебаба, а принесли два. Вторым стало подписание контракта с Криштиану Роналду».

Первоисточником высказывания Аль-Муаммара было указано издание ArabiaNews50.

Позже глава пресс-службы «Аль-Насра» назвал эти слова фейком: «Заявления являются ложными, они не соответствуют действительности ни по форме, ни по содержанию.

Президент нашего клуба в последнее время не давал интервью. И не существует такого саудовского СМИ, как ArabiaNews50. Скорее всего, это была чья-то неудачная шутка, но некоторые СМИ восприняли это как реальное заявление».

А затем Аль-Муаммар неожиданно подал в отставку, утверждает Saudi Gazette. Ожидается, что увольнение главы «Аль-Насра» утвердят в течение ближайших двух дней, после чего будет распущен весь совет директоров клуба. Причиной ухода называют давление со стороны болельщиков.

  • Роналду не забивает три матча подряд.
  • Он перебрался в Саудовскую Аравию зимой после расторжения контракта с «МЮ».
  • Португальца сделали самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Еще по теме:
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
«Аль-Наср» вырвал победу над «Аль-Иттифаком» (3:2), трижды забив после замены Роналду
Роналду скривился после разговора с Инфантино
Источник: «Бомбардир»
Португалия. Примейра Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Эмом
1682662326
Про кебаба это сильно конечно )
Ответить
Таврида
1682663070
Кто бы знал этот Аль-Наср, если бы не скандалы с Роналду. Очень токсичный игрок, не зря его ни один европейский клуб не подписал.
Ответить
lek!
1682663129
Если купили Роналду , это же не означает , что он будет забивать каждый матч и все матчи будут выиграны. Логика людей убивает , пусть не забывают про возраст.
Ответить
Давид59
1682663903
Всё правильно этот клуб сделал. Вложил нехилые бабки в бренд "Кристиану Рональду". Неважно, что он уже не тот. Зато одни только футболки с его фамилией отбили его трансфер.
Ответить
ItalianFootball
1682665372
Что-то он зачастил выжженную землю после себя оставлять.
Ответить
Plyash
1682670491
Классно было,конечно,сравнить кебабы с Кришем... Правда,кебабов три было - количеством "взяли".
Ответить
Not angry fan
1682683485
Ну, всё закономерно. Истории с Юве и МЮ некоторых ничему на научили. Самое интересное, что подписали Криша после ЧМ, где он героем точно не был! Просто поразительно, как былая слава настолько замыливает глаз! Ну, умопомрачительно богатые арабы привыкли покупать себе всякие редкие цацки-пецки, львов -альбиносов, белых носорогов и т.д. Почему бы Криша не купить?
Ответить
ц
1682760343
Где появляется Криштианочка, начинаются раздоры.
Ответить
Главные новости
Двух вратарей «Динамо» пригласили на КДК за скандирование оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
5
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
16
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
9
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
5
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
6
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
3
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
12
Все новости
Все новости
ФотоРоссиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
31 августа
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
28 августа
Фото«Бавария» продала полузащитника за 14+5 миллионов
28 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
Фото«Барселона» продала воспитанника за 12 миллионов с опцией обратного выкупа за 60 миллионов
21 августа
Фото«Рома» купила 19-летнего победителя Лиги наций в составе сборной Португалии за 25+2 млн
19 августа
«Реал» презентовал нового главного тренера
19 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
18 августа
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
16 августа
3
ВидеоРоналду засмущался, когда партнеры поздравляли его со свадьбой
14 августа
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
12 августа
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
11 августа
2
Тысячи людей пришли на свадьбу на Мадейре, думая, что это церемония Роналду и Джорджины
9 августа
Стало известно, сыграет ли спартаковец Жедсон против «Краснодара»
6 августа
3
ФотоВозинья подписал контракт с новым клубом
4 августа
«Порту» выиграл 88-й трофей в своей истории
2 августа
ВидеоРоберто Карлос выбрал величайшего игрока всех времен
2 августа
9
«Барселона» заинтересовалась форвардом с 5 голевыми действиями в 2 матчах сезона
31 июля
Определен лучший гол ЧМ-2026
27 июля
1
«Реал» может отдать вингера в аренду «Бенфике»
27 июля
ВидеоРоналду подарили премиум-часы под цвет его Bugatti
25 июля
1
Отаменди завершил карьеру в сборной Аргентины
24 июля
Экс-игрока «Зенита» назвали «паршивой овцой»
21 июля
5
ФотоЭкс-зенитовец Дуран перешел в новый клуб
20 июля
2
Аршавин вынес новый вердикт Роналду
17 июля
2
Известен новый клуб экс-зенитовца Дурана
17 июля
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+