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    • Хаос в «Аль-Насре»: президент назвал трансфер Роналду обманом, позже его слова опровергли, а он подал в отставку. Что происходит?

    Хаос в «Аль-Насре»: президент назвал трансфер Роналду обманом, позже его слова опровергли, а он подал в отставку. Что происходит?

    «Аль-Наср» сильно лихорадит. К неудачам в чемпионате Саудовской Аравии и вылету из кубка добавился новый скандал, в который оказался втянут Криштиану Роналду.

    Сначала в испанских СМИ появились резонансные слова президента «Аль-Насра» Мусалли Аль-Муаммара: «Меня обманули всего два раза в жизни. В первый раз – когда я заказал три кебаба, а принесли два. Вторым стало подписание контракта с Криштиану Роналду».

    Первоисточником высказывания Аль-Муаммара было указано издание ArabiaNews50.

    Позже глава пресс-службы «Аль-Насра» назвал эти слова фейком: «Заявления являются ложными, они не соответствуют действительности ни по форме, ни по содержанию.

    Президент нашего клуба в последнее время не давал интервью. И не существует такого саудовского СМИ, как ArabiaNews50. Скорее всего, это была чья-то неудачная шутка, но некоторые СМИ восприняли это как реальное заявление».

    А затем Аль-Муаммар неожиданно подал в отставку, утверждает Saudi Gazette. Ожидается, что увольнение главы «Аль-Насра» утвердят в течение ближайших двух дней, после чего будет распущен весь совет директоров клуба. Причиной ухода называют давление со стороны болельщиков.

    • Роналду не забивает три матча подряд.
    • Он перебрался в Саудовскую Аравию зимой после расторжения контракта с «МЮ».
    • Португальца сделали самым высокооплачиваемым футболистом мира.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2103

      ItalianFootball 42 минуты назад

      Что-то он зачастил выжженную землю после себя оставлять.

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      Рейтинг: +6422

      Давид59 1 час назад

      Всё правильно этот клуб сделал. Вложил нехилые бабки в бренд "Кристиану Рональду". Неважно, что он уже не тот. Зато одни только футболки с его фамилией отбили его трансфер.

      0
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      Рейтинг: +1250

      Таврида > Давид59 48 минут назад

      Если с приходом Роналду клуб терпит неудачи, значит неправильно сделали. А бабла у шейхов и так завались, 200 лямов зарплаты никакими футболками не отобьешь.

      0
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      Рейтинг: +1947

      lek! 1 час назад

      Если купили Роналду , это же не означает , что он будет забивать каждый матч и все матчи будут выиграны. Логика людей убивает , пусть не забывают про возраст.

      0
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      Рейтинг: +1250

      Таврида 1 час назад

      Кто бы знал этот Аль-Наср, если бы не скандалы с Роналду. Очень токсичный игрок, не зря его ни один европейский клуб не подписал.

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      Рейтинг: +220

      Эмом 1 час назад

      Про кебаба это сильно конечно )

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