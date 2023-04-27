Руководство «Аль-Насра» ушло в отставку: команда Роналду не смогла победить в трех матчах подряд

Председатель совета директоров «Аль-Насра» Мусалли Аль-Муаммар решил покинуть занимаемый пост.
Он направил письмо о своей отставке в Министерство спорта Саудовской Аравии.
Ожидается, что увольнение Аль-Муаммара утвердят в течение ближайших двух дней, после чего будет распущен весь совет директоров клуба.
Причина его ухода – давление со стороны болельщиков.
- «Аль-Наср» не смог победить в трех матчах подряд.
- Команда отстала от лидера чемпионата и вылетела из Кубка Саудовской Аравии.
- За нее выступает самый высокооплачиваемый футболист мира Криштиану Роналду.
Источник: Saudi Gazette