Руководство «Аль-Насра» ушло в отставку: команда Роналду не смогла победить в трех матчах подряд

Председатель совета директоров «Аль-Насра» Мусалли Аль-Муаммар решил покинуть занимаемый пост.

Он направил письмо о своей отставке в Министерство спорта Саудовской Аравии.

Ожидается, что увольнение Аль-Муаммара утвердят в течение ближайших двух дней, после чего будет распущен весь совет директоров клуба.

Причина его ухода – давление со стороны болельщиков.