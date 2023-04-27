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    • Руководство «Аль-Насра» ушло в отставку: команда Роналду не смогла победить в трех матчах подряд

    Руководство «Аль-Насра» ушло в отставку: команда Роналду не смогла победить в трех матчах подряд

    Председатель совета директоров «Аль-Насра» Мусалли Аль-Муаммар решил покинуть занимаемый пост.

    Он направил письмо о своей отставке в Министерство спорта Саудовской Аравии.

    Ожидается, что увольнение Аль-Муаммара утвердят в течение ближайших двух дней, после чего будет распущен весь совет директоров клуба.

    Причина его ухода – давление со стороны болельщиков.

    • «Аль-Наср» не смог победить в трех матчах подряд.
    • Команда отстала от лидера чемпионата и вылетела из Кубка Саудовской Аравии.
    • За нее выступает самый высокооплачиваемый футболист мира Криштиану Роналду.

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    Источник: Saudi Gazette

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    Сегодня, 21:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +55705

      MaxRnD 16 минут назад

      Далее в порядке очереди: правительство СА, король СА, ..... Аллах

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