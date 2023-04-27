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  • Руководство «Аль-Насра» ушло в отставку: команда Роналду не смогла победить в трех матчах подряд

Руководство «Аль-Насра» ушло в отставку: команда Роналду не смогла победить в трех матчах подряд

27 апреля 2023, 21:15
5

Председатель совета директоров «Аль-Насра» Мусалли Аль-Муаммар решил покинуть занимаемый пост.

Он направил письмо о своей отставке в Министерство спорта Саудовской Аравии.

Ожидается, что увольнение Аль-Муаммара утвердят в течение ближайших двух дней, после чего будет распущен весь совет директоров клуба.

Причина его ухода – давление со стороны болельщиков.

  • «Аль-Наср» не смог победить в трех матчах подряд.
  • Команда отстала от лидера чемпионата и вылетела из Кубка Саудовской Аравии.
  • За нее выступает самый высокооплачиваемый футболист мира Криштиану Роналду.

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Источник: Saudi Gazette
Азия Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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MaxRnD
1682620252
Далее в порядке очереди: правительство СА, король СА, ..... Аллах
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Napaleon Banapart
1682623116
Сами позвали...
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BRO_football
1682624154
Неужели в Саудовской Аравии вот настолько сильно влияние болельщиков, что они способны целый совет директоров в отставку отправить?
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Дядя Серёжа
1682646946
Пузырь лопнул
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