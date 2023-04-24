Серия А. «Рома» проиграла «Аталанте» (1:3) и выпала из топ-4

«Аталанта» дома победила «Рому» со счетом 3:1 в 31-м туре чемпионата Италии.

У хозяев поля забили Марио Пашалич, Рафаэл Толой и Теун Коопмейнерс, у гостей – Лоренцо Пеллегрини.

Набрав три очка, команда из Бергамо осталась на седьмом месте, но приблизилась к топ-6 Серии А.

Римляне из-за поражения потеряли место в четверке лучших. По дополнительным показателям теперь выше «Милан».

Италия. Серия А. 31-й тур

Аталанта – Рома – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Пашалич, 39; 2:0 – Толой, 74; 2:1 – Пеллегрини, 83; 3:1 – Коопмейнерс, 84.

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