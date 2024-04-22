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    • ⭐️⭐️ «Интер» оформил юбилейное скудетто благодаря победе над «Миланом» (2:1)

    ⭐️⭐️ «Интер» оформил юбилейное скудетто благодаря победе над «Миланом» (2:1)

    «Интер» досрочно стал чемпионом Италии. Это случилось после победы над «Миланом» в 33-м туре.

    В матче было три удаления.

    «Милан» проиграл шестое дерби подряд.

    Миланцы оформили 20-е скудетто в истории – они получат вторую звезду на логотип. «Интер» стал чемпионом впервые за три года.

    «Интер» опередил «Милан» по количеству чемпионств (20 против 19).

    Италия. Серия А. 33-й тур

    Милан – Интер – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ачерби, 18; 0:2 – Тюрам, 49; 1:2 – Томори, 80.

    Удаления: Эрнандес, 90+4; Калабрия, 90+7 – Дюмфрис, 90+5.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: «Бомбардир»

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    22.04.2024 23:43
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    Комментарии (2)
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    zarsm
    1713818689
    Красиво
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    TIMOTHY
    1713820631
    Молодцы Интер! Заслуженно выиграли!)
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