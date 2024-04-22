⭐️⭐️ «Интер» оформил юбилейное скудетто благодаря победе над «Миланом» (2:1)

«Интер» досрочно стал чемпионом Италии. Это случилось после победы над «Миланом» в 33-м туре.

В матче было три удаления.

«Милан» проиграл шестое дерби подряд.

Миланцы оформили 20-е скудетто в истории – они получат вторую звезду на логотип. «Интер» стал чемпионом впервые за три года.

«Интер» опередил «Милан» по количеству чемпионств (20 против 19).

Италия. Серия А. 33-й тур

Милан – Интер – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ачерби, 18; 0:2 – Тюрам, 49; 1:2 – Томори, 80.

Удаления: Эрнандес, 90+4; Калабрия, 90+7 – Дюмфрис, 90+5.

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