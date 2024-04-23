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    • Симоне Индзаги поделился эмоциями от победы «Интера» в Серии A

    Симоне Индзаги поделился эмоциями от победы «Интера» в Серии A

    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о победе своей команды в чемпионате Италии. В понедельник команда выиграла у «Милана» (2:1) в 33-м туре Серии A.

    «Ощущения прекрасные, мы сделали нечто невероятное, и героев много: игроки, клуб, президент, который сейчас не здесь, но всегда был рядом.

    Каждый день мы усердно работаем с целью стать сильнее. Думаю, уже с первого сезона, с первого матча в Лиге чемпионов, когда мы встретились с «Реалом», который потом выиграл в финале у «Ливерпуля», был виден хороший задел, и в итоге мы завоевали шесть трофеев.

    Мое путешествие получилось прекрасным. Я всегда буду благодарен «Лацио», который дал мне возможность начать работу тренером. У нас все шло хорошо, и я помню чемпионат, прерванный из-за коронавируса, в котором мы бились до конца. «Лацио» хотел продолжать сотрудничество, но что-то подсказывало мне, что нужны перемены.

    Многие не советовали мне идти в «Интер», но что-то мне подсказывало, что идти нужно именно сюда. Я знал многих людей в руководстве, и мы знали, что можем продолжить цикл. В тяжелые моменты мы позволяли болтунам говорить, но сегодня они будут говорить поменьше», – сказал Индзаги в эфире DAZN.

    • На счету «Интера» 86 очков. Команда стала недосягаемой для «Милана», который идет вторым с 69 очками за пять туров до финиша сезона.
    • Индзаги впервые в тренерской карьере завоевал скудетто.

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    Источник: tuttomercatoweb.com

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    rustrey
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